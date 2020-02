L’UNSA dépose un préavis de grève pour le jeudi 6 février

L’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) en Polynésie, comme promis, a déposé un préavis de grève pour le jeudi 6 février en l’absence de réponse de la ministre des Outre-mer Annick Girardin et du président du Pays Édouard Fritch. Leurs inquiétudes concernent d’une part le sort réservé aux fonctionnaires d’État dans la réforme nationale des retraites, et d’autre part la question de leur affiliation à la Caisse de prévoyance sociale.

Deux courriers datés du 18 janvier derniers sont restés sans réponse, explique l’UNSA. Si les fonctionnaires d’État avaient eu connaissance d’un courrier de la ministre aux parlementaires en France, qui leur laissait penser que « certaines de nos revendications du 5 décembre ont été prises en compte », disait la secrétaire générale d’UNSA Diana Yieng Kow, ils souhaitaient une réponse claire avant la venue de la ministre.

Lire aussi : https://www.radio1.pf/les-fonctionnaires-detat-prets-a-accueillir-annick-girardin-avec-une-greve/

L’UNSA demande à être reçue par Annick Girardin

Les revendications adressées à Annick Girardin concernent donc « la déclinaison de la réforme des retraites en Polynésie française, cf article 63 ? (bonification Outre-mer) ; la mise en place concertée d’un système de compensation à la perte de l’Indemnité temporaire de retraite, (prévue par le protocole d’accord de fin de grève du 26 novembre 2008 et non encore appliquée, ndlr) ; la revalorisation de la rémunération des enseignants, grands perdants dans cette réforme ; le refus des fonctionnaires d’État d’être affiliés à la CPS, et l’application de la loi EROM. » L’UNSA demande également à la ministre de recevoir ses représentants lors de son séjour.

Quant au courrier adressé au président du Pays, il concerne le refus d’affiliation à la CPS. En outre, l’UNSA demande à Édouard Fritch son « soutien auprès du Président de la République Emmanuel Macron dans le cadre de la réforme des retraites (…). » L’UNSA s’inquiète également qu’ « au niveau de l’éducation locale, une réforme des obligations réglementaires de service serait envisagée à moyen terme (application rentrée 2021), sans tenir compte des propositions des organisations syndicales. Par ailleurs, la mise en place d’un CHSCT est aussi une demande récurrente du terrain. (…) Les fonctionnaires d’État et les personnels de l’Éducation ont besoin d’être rassurés, » écrit Diana Yieng Kow.

Lettre de Préavis de Grève Minstres Outre Mer by Fred Ali on Scribd

Lettre de Préavis de Grève Prdt Du Pays by Fred Ali on Scribd