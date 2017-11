Les négociations reprennent enfin chez Air France

Déjà 10 jours que le mouvement social chez Air France perturbe le fenua. Pour la première fois depuis le début de la grève, les syndicats ont rencontré la direction vendredi matin sans parvenir à un début d’accord. Une nouvelle rencontre est prévue lundi à 13h30.

Des milliers de passagers impactés, deux vols annulés, cinq remplacés et une image sérieusement écornée. Le mouvement de grève qui touche la compagnie Air France depuis le 10 novembre entrevoit une avancée avec une rencontre prévue à 13h30 ce lundi entre la direction et les salariés. Les syndicats reprochent notamment aux dirigeants le non respect du protocole d’accord de fin de grève signé en décembre 2016, de nombreuses anomalies sur les fiches de paye et les conditions de départ à la retraite. Selon Bertrand Courtade, délégué syndical Usaf/Unsa, la direction éprouve des difficultés pour s’asseoir à la table des négociations.

D’après lui, le mouvement ne devrait pas prendre fin aujourd’hui car une seule journée ne serait pas suffisante, même si « le vif du sujet » devrait être évoqué. Contactée par la rédaction, la direction d’Air France n’a pas souhaité s’exprimer pour le moment.