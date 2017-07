Marguerite Temaiana et Patrick Viriamu en or

Les neuvième et dixième médailles d’or pour la sélection tahitienne ont été remportées vendredi après-midi par Marguerite Temaiana et Patrick Viriamu, respectivement en V1 vétérans femmes et V1 para va’a.

Nouvelle journée étincelante pour le va’a polynésien vendredi lors des dernières courses des championnats du monde de va’a marathon à Pirae. Chez les V1 vétéran femmes, Marguerite Temaiana s’est imposée devant la représentante des Cook Serena Hunter, et la Néo-Zélandaise, Nicky Kingi. En Para va’a, Patrick Viriamu a également brillé pour décrocher la dixième médaille d’or de la délégation tahitienne !