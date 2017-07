Shell rafle l’or pour Tahiti en V6 open hommes

Tahiti a remporté vendredi midi une huitième médaille d’or en s’imposant sur la course très attendue des V6 open hommes devant la Californie et la Nouvelle-Calédonie.

C’est une course assez disputée qu’on offert vendredi les rameur de Shell qui représentaient la sélection tahitienne pour ces championnats du monde de va’a marathon en V6 open hommes. Mais les rameurs ont tout de même tenu leur rang de favoris et se sont imposés en 1’59 »35 avec tout de même plus de deux minutes d’avance sur la surprenante équipe de Californie et celle de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Zélande a tenu la troisième place pendant une bonne partie de la course, mais a cassé son va’a à quelques minutes de l’arrivée.