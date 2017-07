L’emploi marque encore le pas en avril

L’institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a publié les chiffres de l’emploi salarié marchand du mois d’avril. L’emploi diminue de 0,3% sur l’ensemble des secteurs.

L’emploi diminue au mois d’avril de -0,3% dans tous les secteurs. On note une légère baisse de -0,1% dans la construction et, de -0,9% dans les services. L’industrie et l’hôtellerie-restauration se stabilisent à -0,1% alors que l’emploi dans le commerce repart en hausse de +0,7%. Sur les douze derniers mois l’indice de l’emploi continue de croître de 2,6%.