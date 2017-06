Plus de 13 000 défilants au Hivavaevae

Le président Edouard Fritch, l’ensemble de son gouvernement, le haut-commissaire, René Bidal, ainsi que les représentants des institutions polynésiennes étaient présents, jeudi après-midi, avenue Pouvanaa a Oopa, à Papeete, pour le défilé populaire du Hivavaevae organisé à l’occasion de la Fête de l’Autonomie.

Orchestré par le Comité organisateur de la fête de l’Autonomie, sous l’égide du ministère de la Culture, le Hivavaevae a démarré avec une cérémonie protocolaire durant laquelle le président Edouard Fritch a procédé à une remise d’insignes d’ordre de Tahiti Nui aux cinq récipiendaires présents pour l’occasion : Sylvie Doucet, André « Maïcka » Heuea, Patrick Klosowsky, Frédéric Tournay, Philippe Payre.

Les autorités du Pays et de l’Etat ont ensuite assisté au traditionnel défilé du Hivavaevae, toujours très attendu par la population, et qui a regroupé cette année, plus de 13 000 représentants d’associations sportives et culturelles, ou encore d’associations de quartiers.

D’après communiqué.