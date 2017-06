Guillaume Mariani nommé à la tête de l’Isepp

Guillaume Mariani succède à Sarah Lii à la tête de l’Isepp (Institut supérieur des études privées en Polynésie française). Docteur en sociologie et responsable de la filière Staps de l’Isepp, il prendra ses fonctions le 1er août prochain.

Guillaume Mariani prend les rênes de l’Isepp après sa nomination par le conseil de tutelle du campus Uco pacifique-Isepp. Ce docteur en sociologie diplômé de l’université de Paris-Descartes et actuel responsable de la filière Staps de l’Institut succède à Sarah Lii qui n’aura occupé ce poste qu’un peu plus d’un an depuis mars 2016. Sarah Lii, qui est également responsable pédagogique à la direction de l’enseignement catholique et doctorante en sciences de l’éducation avait indiqué, en avril dernier à Radio 1, prendre « une disponibilité » afin de poursuivre ses recherches en thèse. Guillaume Mariani prendra ses fonctions le 1er août prochain.