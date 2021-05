Mathieu Blanchard vainqueur de la XTerra Tupuna Trail pour la 2e fois

Mathieu Blanchard, le goût du défi Âgé de 33 ans, originaire de Cavaillon dans le Vaucluse, ancien moniteur de plongée sous-marine, pratiquant de BMX, snowboard et kitesurf, Mathieu Blanchard a découvert le trail en 2014 après s’être installé à Montréal, au Canada. Il est aujourd’hui l’un des meilleurs ultra-trailers du monde. Il se fait connaître du grand public en participant à Koh Lanta, les 4 Terres, dont le tournage à Fidji l’avait fait renoncer à la course mythique de la Diagonale des fous de La Réunion. Il avait été éliminé au 11e jour de l’aventure. Le 10 mai dernier, Mathieu Blanchard et Samuel Zjip, freinés par une erreur de parcours et les conditions météo, n’étaient pas parvenus à compléter « L’Ultra-versée » Tahiti-Moorea qu’ils avaient mis au point, et qui combinait trail, VTT, kite-surf, kayak et roller. Ils avaient tout de même réalisé 135 km sur les 170 prévus.