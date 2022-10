Mathilde et Pierre sont Miss et Mister Matahiapo

Plus de 500 matahiapo étaient réunis à la présidence par la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité ce samedi, pour célébrer la Journée internationale des personnes âgées. Discours du président, spectacle de danse aérienne et repas chinois ont culminé avec l’élection de Miss et Mister Matahiapo : Mathilde, 82 ans et Pierre, 73 ans, sont les gagnants de cette édition.

Ambiance gentiment fiévreuse ce samedi, alors que 500 personnes âgées de plusieurs communes de Tahiti et Moorea convergeaient vers la présidence. Accueillis sur le perron par Édouard Fritch, les ministres Heremoana Maamaatuaiahutapu, Christelle Lehartel et Naia Bennett, ainsi que la présidente du groupe Tapura à l’assemblée Tepuaraurii Teriitahi, ils ont rejoint leurs tables sous le chapiteau où les attendaient des « goodies » – T-shirt édité pour l’occasion et dépliants d’information sur un éventail de prestations.

Dans son discours, le président du Pays a rappelé le « projet de revalorisation de vos pensions » et rappelé le soutien du gouvernement aux dispositifs comme les aidants fetii et les aides à l’hébergement. Autre projet qui verra le jour à la fin de l’année : une plateforme bilingue nommée Atamai « qui a pour vocation de lutter contre l’isolement des personnes âgées au fenua, avec la possibilité de participer à différentes activités tout en faisant de nouvelles rencontres amicales. »

L’animation la plus remarquée a été la prestation de danse aérienne : la première des danseuses, évoluant sur un cerceau suspendu, est âgée de 58 ans.

Mais le clou de la journée était l’élection de Miss et Mister Matahiapo. Le défilé de présentation a montré qu’il n’y a pas d’âge pour être attiré par les feux de la rampe. Les messieurs ont particulièrement soigné leur apparition, le numéro 1 ayant visiblement répété la démarche d’Aldo Maccione dans L’Aventure c’est l’aventure, et le numéro 3 n’hésitant pas à tomber la chemise devant le parterre majoritairement féminin. À la fin du repas, les votes étaient décomptés : c’est Mathilde de Papeete, 82 ans, qui a remporté le titre 2022, et Pierre de Faa’a, 73 ans, est son Mister.

Les deux gagnants ont été couronnés par Miss Tahiti, Herenui Tuheiava, et sa première Dauphine Taiamani Teiho. Parmi les lots des gagnants, un collier orné d’une perle de Tahiti, une nacre gravée, et de généreux bons pour des repas dans deux restaurants gastronomiques de Papeete.