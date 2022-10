Teaniva Dinard élu Mister Tahiti 2022

Samedi soir, dans les jardins de la mairie de Papeete, Teaniva Dinard a remporté le concours de Mister Tahiti 2022.

L’homme le plus beau de Tahiti, c’est lui ! Teaniva Dinard a été sacré Mister Tahiti 2022 samedi soir face à dix autres candidats. Il succède à Tehau Matikaua.

À seulement 21 ans, c’est déjà le deuxième concours de beauté masculin que Teaniva gagne haut la main. En décembre 2018, il avait été élu Mister Te Aito LSR 2019 dans son Lycée Samuel Raapoto. Là, le challenge était plus grand ! Selon lui, Mister Tahiti représente l’ambassadeur des Polynésiens. « Je voulais vivre ce concours le plus intensément possible. Dans tout ce que cela représente, c’est une belle expérience. »

Du haut de ses 1m77, un teint halé, un sourire ravageur et une démarche assurée, Teaniva s’est montré plutôt confiant lors de ses passages sur scène. Pourtant pas de grosse préparation en amont, a-t-il confié. « Je n’ai pas suivi de session sportive intense. J’allais à la salle de musculation quand je le pouvais », sourit-il.

Décrocher cette écharpe de Mister Tahiti 2022 est pour lui l’occasion de défendre des valeurs et de faire rayonner la Polynésie au-delà des frontières.

Car même s’il ne parle pas tahitien, le jeune homme originaire de Papeete souhaiterait défendre la culture et les traditions. « Pour moi, c’est l’occasion de mettre en lumière notre Fenua mais aussi de défendre nos valeurs et notre identité culturelle », souligne-t-il.

Terooarii Tau est premier challenger tandis que Raimana Gerst est second challenger. Mister Heiva est Heivehia Vahirua.