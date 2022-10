Fin de la grève des pompiers d’aérodrome 

La grève aura duré trois jours. Il aura fallu un peu plus de deux heures ce dimanche pour trouver un accord entre la Fraap, la direction de l’Aviation civile, et la direction générale des Ressources humaines, sous l’œil du vice-président et ministre en charge des transports interinsulaires Jean-Christophe Bouissou, qui annonçait en fin de journée, ce dimanche, « reconnaitre les spécificités des fonctions et des emplois pour permettre le bon fonctionnement de nos aérodromes. »

Côté Pays, on a beaucoup mis en avant l’isolement des populations insulaires, et la fragile reprise touristique, pour renouer le dialogue et aboutir à un protocole de fin de conflit. Neufs points de revendication ont été à nouveau passés en revue. Il a été décidé de la création d’une commission qui se donne jusqu’au 15 janvier prochain pour étudier les chiffres et faire des propositions d’avancées salariales et de primes, notamment pour les chefs d’aérodromes et des « afisiens », ces pompiers qui prennent en charge le guidage radio des pilotes lors des phases d’atterrissage et de décollage.

Jean-Paul Urima, à la tête de la Fraap, a présenté ses excuses aux passagers touchés par la grève au nom de son syndicat.

Parmi les autres revendications qui trouvent une issue positive, la formation de l’adjointe du chef SSLIA (Service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs) pour qu’elle puisse le suppléer, « c’est ce qui justifiera demain que l’indemnité de sujétion en question puisse lui être versée », explique le vice-président. Autre avancée, pour les nombreux pompiers d’aéroport qui sont à mi-temps, l’idée de leur confier des missions d’entretien et de maintenance des aérodromes « afin de pouvoir les intégrer à 100%. » Une commission des risques psychosociaux va également être mise en place. Ces accords doivent être entérinés par le prochain conseil des ministres.

Si les vols vont pouvoir reprendre ce lundi matin, il faudra un effort particulier de la part d’Air Tahiti pour augmenter les fréquences et résorber les passagers en attente – environ 4 000 passagers auraient vu leurs déplacements perturbés depuis vendredi.