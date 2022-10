Après To’ata, Gims veut « revenir pour un show encore plus grand »

Un concert comme To’ata n’en avait pas connu depuis longtemps : Gims s’est produit samedi soir devant plus de 3 000 personnes, faisant la démonstration que son style unique est plébiscité par le public, comme jamais. Séduit par ses fans tahitiens aussi bien que par les baleines qu’il a rencontrées en mer, il dit son envie de revenir pour un show spécial.

Une heure et demie de show, avec lances-flammes, lances-confettis et effets de fumée, 25 titres couvrant toute sa carrière depuis Sexion d’Assaut jusqu’a son dernier titre solo sorti en début de semaine : le concert de Gims à To’ata n’a pas déçu ses fans. Zombie, Bella, Désolé (en guitare/voix comme Tout donner), Est-ce que tu m’aimes, Holà senorita, Sapés comme jamais, La Même et puis bien sûr J’me tire en fin de show, les plus grands titres étaient au rendez-vous. Beaucoup de jeunes, et même de très jeunes accompagnés par leurs parents, qui eux aussi appréciaient la synthèse réalisée par l’artiste : depuis le rap de ses débuts jusqu’à la musique urbaine mélodique aux influences parfois exotiques, qui l’a propulsé en haut des charts sur plusieurs continents, Gims met sa voix puissante, sans équivalent dans la chanson actuelle, au service de tous, sans s’encombrer des polémiques. Plus de deux millions d’albums vendus, près de six milliards de vues sur YouTube (il est le premier artiste urbain français à dépasser la barre des 5 milliards de vues), ça ne peut pas être un hasard, et ceux qui étaient samedi à To’ata et qui en doutaient encore ont compris pourquoi.

Lui non plus n’a pas boudé son plaisir : le public était « très chaud, très généreux, je ne regardais plus le temps, on était synchronisés », disait-il après le spectacle.

Autre émotion vécue par l’artiste durant son bref passage à Tahiti : la rencontre avec les baleines, samedi, au large de l’île. « Wow ! À la base, les baleines pour moi c’est à la télé, c’est sur Arte ou les chaînes d’animaux, et là on a pu les voir, à quelques mètres, c’était impressionnant, impressionnant. » Tahiti n’a pas laissé indifférent cette créature des villes : « Votre île est magnifique, préservez-là ! » a-t-il lancé à ses fans.

Le public tahitien et le cadre naturel lui ont donné des idées : Gims a envie de revenir pour un show encore plus grand, dit-il, et dans sa loge après le spectacle il imaginait un événement sur une plage.