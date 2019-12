Gims à Toat’a en avril 2020

Assurément le plus grand concert de l’année 2020. Maître Gims, désormais renommé Gims, sera présent sur la place Toat’a le 18 avril 2020. L’artiste qu’on ne présente plus, ancien prodige de la Sexion d’assaut qui prépare elle aussi un retour pour 2020, vient en visite au fenua dans le cadre de sa tournée Fuego Tour. C’est sa deuxième visite dans le Pacifique, grâce à SA Production, Radio 1 et Tiare FM.

Gims, ses lunettes incontournables et sa voix reconnaissable entre mille seront de retour au fenua le 18 avril 2020. Auteur, compositeur, interprète, l’ancien membre de la Sexion d’assaut a su s’imposer dans l’univers du rap français avec notamment trois albums solo qui ont cartonné. Artiste multi-récompensé aux 5 millions de disques vendus, Gims est un artiste polyvalent aux collaborations multiples (la dernière en date avec Sting) dont les concerts sont de véritables one-man show.

Sa tournée Fuego Tour enflamme déjà l’Europe avec notamment 72 000 personnes présentes au Stade de France mais aussi des dates en Suisse, en Autriche ou en Allemagne. Gims sera donc présent pour la deuxième fois à Tahiti après 2015. Les billets sont disponibles à partir de 5000 Fcfp dans tous les points de vente habituels, les magasins Carrefour, Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.