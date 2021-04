Le nouveau visage de Pepena, ce soir au Grand théâtre

Comment l’idée de ce nouveau projet de spectacle avec Pepena a-t-il germé ?

« Pour notre programme ‘Culture à l’affiche’, on a essayé de sonder les artistes qui avaient besoin de reprendre l’activité, ceux qui ont le plus souffert de la crise. Le groupe Pepena vit de sa musique, donc on les a contactés pour un spectacle en co-réalisation, c’est-à-dire qu’on leur apporte un soutien, ils ne payent pas la location de la salle, on s’occupe de la billetterie, de la communication, et puis à la fin il y a un partage des recettes. Cela permet vraiment aux artistes de se consacrer uniquement à la partie artistique et TFTN s’occupe de tout le reste. »

Sur la ligne artistique, le groupe a-t-il eu carte blanche ?

« Ils ont bien carte blanche sur toute la partie artistique, nous ne leur imposons que très peu de contraintes, y compris sur la durée du concert qui peut aller jusqu’à 3 heures de temps. On a bien sûr les playlists, on sait ce qui va se passer mais on n’intervient pas. C’est vrai que c’est très rare de voir Pepena dans une salle, on est habitués à les voir dans les bars, dans les hôtels, récemment en croisière sur l’Aranui. Vendredi soir, ils en profiteront vraiment pour faire quelque chose d’unique, il y aura deux musiciens en plus, donc ils seront six pour la première fois. Raimana nous laisse entendre que c’est une nouvelle aventure musicale qui commence à partir de ce concert, donc à mon avis il faut venir voir le spectacle pour savoir ce que va devenir Pepena dans les mois à venir. Des morceaux inédits, un nouvel album acoustique qui sort et qui va être présenté, des surprises. À mon avis c’est un spectacle à ne pas rater, ce sera vraiment différent de ce qu’ils proposent dans les bars. »

Y aura-t-il un live streaming ?

« Il y en avait bien un de prévu, mais Pepena a préféré faire ce concert en privilégiant les spectateurs qui feront le déplacement. La nouvelle aventure de Pepena va commencer à ce concert-là, ils parlaient d’essayer des choses, de voir comment le public va accueillir cette nouvelle étape artistique, ils ont donc demandé à ce qu’il n’y ait pas de captation pour ce premier concert mais pour un prochain. »

TFTN est vraiment engagé pour la reprise culturelle, comment se sont passés ces dernières semaines ?

« On est vraiment très occupés, on a eu trois semaines pour l’organisation, tout est opérationnel, la billetterie est disponible, ils ont répété hier, tout est prêt. Prenant en compte le fait que nous serons en demi-jauge pour le Grand théâtre, il reste encore environ 200 places disponibles, alors n’attendez plus. La billetterie sera ouverte le soir même sur place donc nous invitons le public à ne pas arriver trop tard. »

Il y aura plusieurs événements ce vendredi 9 avril, comment avez-vous pensé la communication ?

« On essaye de programmer des événements avec des publics différents pour que la communication soit bien différenciée. Il n’y aura jamais deux concerts le même soir par exemple. Donc là nous aurons une soirée humour (les 1supportables, déconseillé au moins de 16 ans, ndlr) avec 13 comédiens pour environ 200 places, dont encore 100 places disponibles avec une billetterie ouverte le soir même sur place. Faut pas hésiter à venir, ça promet ! »