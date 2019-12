Vigilance orange fortes pluies sur la Société

Météo France a placé l’archipel de la Société en vigilance orange pour fortes pluies. Des cumuls de fortes intensités sont attendus vendredi et samedi.

La saison des pluies a belle et bien commencé. Vendredi matin, Météo France a fait passer les îles du Vent et les îles Sous-le-vent en vigilance orange pour fortes pluies. Les Tuamotu ont conservé la vigilance jaune. Et inutile d’être météorologue pour observer les trombes d’eau qui s’abattent sur l’île depuis jeudi après-midi. D’ailleurs, d’après Météo France, dans la nuit de jeudi à vendredi il est tombé 105 mm d’eau à Faa’a, 73 à Mahina, 113 à Temae, et 57 mm en 6 heures à Bora Bora.

Le mauvais temps et les fortes précipitations vont se maintenir toute la journée de vendredi. A Tahiti et Moorea, samedi sera également pluvieux avec des averses.

Dans un communiqué, le haut-commissariat en a profité pour inviter la population à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivante :

ne pas s’approcher des rivières en crue, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et mettre en garde les enfants face à ce danger ;

veiller au curage des évacuations d’eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

être vigilant lors des déplacements à pied ou en véhicule en raison du risque de chute d’arbres ou d’objets, de coulées de boue et de nappes d’eau sur la chaussée ;

ne pas s’engager sur les routes inondées en voiture comme à pied ;

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

en cas d’urgence, composer le 18.

Si aucun dégât important n’a pour l’instant était rapporté, des images impressionnantes de l’eau qui a monté sur la piste de l’aéroport ont été partagées par la page Facebook Rare Tahitian Air Port View.