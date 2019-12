Un trajet bientôt tout confort entre la presqu’île et Papeete

Les nouveaux bus amenés à relier Papeete et la presqu’île sont arrivés depuis peu au fenua et entreront en service dès la mi-janvier. Ces bus ont été spécifiquement conçus pour rendre les trajets longue distance agréables et disposent entre autres de sièges inclinables, du wifi et d’un port usb. Les 1500 personnes qui viennent chaque jour de la presqu’île travailler en ville vont bénéficier d’une toute autre façon de voyager. Le ministre de l’équipement en charge des transports terrestres, n’a évidemment pas pu échapper aux questions concernant la route du sud.

Les nouveaux bus flambants neufs sont arrivés depuis peu au fenua. Ils sont destinés au trajet presqu’île centre ville et vont offrir un espace de confort inédit aux voyageurs qui partent pour les plus matinaux dès 3h du matin. Pas moins de 1500 personnes effectuent ce trajet quotidiennement et il était devenu nécessaire d’agir face à la vétusté des anciens bus et leurs 20 ans. Ces 12 nouveaux bus proposent 46 places assises sur des sièges en cuir bleu confortables et surtout inclinables pour finir paisiblement sa nuit avant d’arriver au travail. Un port USB est disponible sur chaque siège et le wifi devrait être disponible à bord. Une soute est disponible pour les bagages et le trajet sera moins brusque grâce aux boîtes de vitesse automatiques dont vont bénéficier les chauffeurs pour la conduite. Willy Chung Sao président de la société estime qu’il était normal d’agir pour offrir une autre façon de voyager aux citoyens de la presqu’île.

Important à signaler, le prix du billet n’augmentera pas et restera à 450 Fcfp grâce aux défiscalisations. Les détenteurs d’un abonnement bénéficient également d’une remise de 25% sur le tarif. Le trajet dure environ 2h30 avant d’arriver en ville. Un paramètre qui incite à relancer le débat sur la route du sud pour fluidifier le trafic. René Temeharo temporise à ce sujet.

Ces nouveaux bus seront mis en service dès la mi-janvier. Quant aux anciens bus, ils seront découpés et dépollués avant d’être envoyés en Nouvelle-Zélande pour être entièrement traités et ne pas polluer le fenua.

Quelques photos de l’intérieur à découvrir :