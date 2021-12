Michel Bourez, les JO 2024 en tête

Le Spartan, Michel Bourez, ne sera pas au Championship Tour (CT) en 2022 comme l’annonçait la Fédération française de surf ce lundi. C’est la première fois depuis 12 saisons consécutives qu’il ne se qualifie pas lors des Challenger Series à Haleiwa. L’occasion de rentrer auprès de ses proches pour mieux envisager les JO 2024, pour lesquels les modalités de qualification sont encore inconnues.

Les Challenger Series de Haleiwa, épreuves qualificatives du Championnat du monde, ont commencé le 26 novembre et le champion polynésien de surf Michel Bourez y a été éliminé dès sa première journée. Il s’y était pourtant préparé avec soin, en préservant son genou blessé lors des huitièmes de finale. C’est donc en forme qu’il s’est mesuré à la vague de Haleiwa où il s’était qualifié pour le Championship Tour pour la première fois en 2008 et toutes les années suivantes. Malheureusement il a « joué de malchance en prenant des vagues sans potentiel » explique la Fédération française de surf, alors que « ses adversaires ont pris toutes les bombes dès 30 minutes ». Une simple défaite qu’il confie n’être « pas trop gênante pour lui ». Quelques jours après, il est encore à Hawaii.

Objectif : participer aux JO 2024

Le but ultime de Michel, ce sont les JO à Teahupoo en 2024, qui pourraient marquer sa fin de carrière en beauté. Les modalités de qualification sont encore inconnues mais si l’on se fie aux JO de Tokyo, il lui faudra revenir à Haleiwa l’an prochain et se qualifier pour le CT de 2023. Pas de précipitation pour l’instant, le surfeur ne connaît pas encore son programme de l’année. D’autant plus que les compétitions de 2020 et 2021 ont été fortement perturbées par le Covid et ses fermetures de frontières ou annulations de vols. Aucun Français ne sera du CT chez les hommes en 2022 puisque Maxime Huscenot et Kauli Vaast ont eux aussi été éliminés, « sauf si Charly Quivront, dernier rescapé tricolore au 3e tour, ne s’impose à Haleiwa” indique la FFS. En revanche, Pauline Ado a pour l’instant fait un bon score et pourrait rejoindre Vahine Fierro, déjà qualifiée pour le CT.