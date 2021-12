Moruroa, un atoll sous haute surveillance

Opération transparence ce mercredi à Moruroa où les membres de la Commission d’information auprès des ancien sites d’expérimentation nucléaire du Pacifique, accompagnés par le haut-commissaire et deux représentants de l’association 193 et Tamarii Moruroa, se sont rendus sur l’atoll du grand secret. Le but de l’opération, montrer que tout est sous contrôle. Les convaincus sont repartis avec leurs certitudes, l’association 193 avec ses doutes.

Les membres de la Commission d’information auprès des ancien sites d’expérimentation nucléaire du Pacifique, accompagnée par le haut-commissaire et de deux représentants de l’association 193 et Tamarii Moruroa ont embarqué à bord du Casa de l’armée ce mercredi matin, direction Moruroa pour rendre compte des résultats de la surveillance géomécanique et radiologique de l’atoll. Et selon Francois Bugaut, délégué à la sureté nucléaire de défense, « on constate comme les années précédentes que les niveaux de radioactivité résiduels sont extrêmement faibles et qu’ils restent localisés sur l’atoll. »

Cette surveillance a été mise en place pour évaluer les phénomènes de glissement en zone Nord-Est à Moruroa et veiller à la sécurité des personnes sur l’atoll ainsi que des habitants de Tureia. Actuellement trente personnes vivent sur le site. 27 militaires et 3 civils, dont deux employés de la société Vinci qui s’occupent de la maintenance du matériel de mesures, et une personne détachée du ministère des Armées. Quant aux militaires, ils ont comme mission la protection et la défense de la zone en organisant des patrouilles maritimes et des surveillances radar.

Après un détour par la zone vie, la délégation s’est rendue sur une des failles sur le récif qui fait l’objet d’une surveillance par le système Telsite (voir encadré) puis sur le blockhaus Denise, désormais désaffecté, qui abritait des instruments de mesure.

Au pied de la bâtisse imposante, une plaque commémorative. Trois personnes ont perdu la vie à cet endroit lors d’une opération de dynamitage en 1965. Peut-être les premières victimes du nucléaire en Polynésie. Une minute de silence à été faite en hommage à ces travailleurs mais aussi, à la demande de Lena Normand, première vice-présidente de l’association 193, en hommage aux familles victimes des retombées des essais atmosphériques.

Avant d’embarquer pour Hao, où la délégation était attendue pour faire un point sur les opérations de dépollution des hydrocarbures, PCB et métaux lourds, celle-ci s’est rendue sur le banc Colette où des essais dits de « sécurité » ont été faits sur le site. Les essais de sécurité consistent à faire détonner les explosifs chimiques d’une arme sans dégagement nucléaire, histoire de s’assurer que l’arme est totalement sure et qu’elle ne dégage pas d’énergie nucléaire.

« C’est un mélange d’explosif chimique et de plutonium métal et quand on la fait exploser cela disperse le plutonium métal. Il y a eu 15 expériences qui ont été faites, cinq en aérien sur des tours de 15 m de hauteur et dix dans le sol. Les cinq aériens ont donné lieu à une dispersion de plutonium, dont il en reste quelques kilogrammes dispersés sur le banc Colette et qui ne sont pas récupérables, quant aux souterrains ceux-ci sont à 100 ou 200 m de profondeur à l’intérieur des carbonates et techniquement ce n’est pas faisable de les récupérer. (…) De toute façon, en cas de fissure et de dispersion dans l’océan, cela ne poserait pas de problème environnemental et très honnètement, c’est hautement improbable », assure Francois Bugaut.

Jouxtant le banc Colette, un puits nommé PS3, dans lequel de 1996 et 1998 ont été jetés les déchets nucléaires du démantèlement de l’atoll entre 600 et 800 m de profondeur dans le massif de basalte et « ils sont parfaitement confinés » précise Francois Bugaut.

« Comment avoir l’assurance que tout est propre? »

Au bout du compte l’opération transparence initiée par les autorités suite à la parution du livre Toxique n’a pas vraiment apporté des réponses aux questions que se pose l’association 193, restée sur sa faim après cette visite. Sa vice-présidente s’est montrée plutôt dubitative, s’interrogeant : « comment avoir l’assurance que tout est propre, qu’il n’y a aucun risque, aujourd’hui et demain, ce n’est pas simple de croire. »

De son coté, le vice-président de l’association Tamarii Moruroa s’est déclaré plutôt enchanté de cette visite. À l’entendre les trente années qu’il a passé au CEP ressemblaient plus à des vacances qu’à une vie de labeur, « ça me fait beaucoup de plaisir de revoir Moruroa (…) j’ai participé à tous les tirs, souterrains, aériens et dans le lagon et tout le monde travaillait main dans la main, c’est cela le plus important. »