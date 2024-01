Les essais nucléaires en BD, en exposition à Paris

La Délégation de la Polynésie française à Paris accueille une nouvelle exposition, la première de l’année, à partir de ce mercredi, et jusqu’au 8 février. Elle est dédiée aux essais nucléaires en Polynésie française, à travers la bande dessinée « Au nom de la Bombe ». Avec Outremers360.

Avec « Au nom de la Bombe – Histoire secrète des essais atomiques français », paru initialement aux éditions Delcourt en 2010, puis réédité chez Steinkis, l’auteur Albert Drandov et l’illustrateur Franckie Alarcon « ont pris le parti de récolter différents témoignages et, sous forme de bande dessinée, de réaliser une sorte de documentaire sur le sujet ».

« Du peu de considération pour les populations locales au manque d’information des appelés, en passant par les difficiles conditions de cohabitation sur les sites nucléaires, à commencer par la cohabitation hommes-femmes, les auteurs ne nous épargnent rien et décrivent par le menu la face cachée d’une entreprise présentée officiellement comme la résultante inévitable de la soif de grandeur de la France » raconte le chroniqueur D. Wesel du site BD Gest.

À quelques jours du Festival d’Angoulême, la Délégation de la Polynésie à Paris, à l’initiative de la députée de la Polynésie française Mereana Reid-Arbelot, appelle à découvrir l’histoire cachée des essais atomiques français à travers une exposition unique de 20 planches de bande dessinée présentant des récits d’appelés, d’engagés, de personnels civils, d’habitants de Polynésie mais aussi de documents estampillés « secret défense ».

L’ouverture de l’exposition a notamment lieu quelques jours avant un débat à l’Assemblée nationale, toujours à l’initiative de la députée Mereana Reid-Arbelot, et sur le sujet des essais nucléaires en Polynésie. Il aura lieu vendredi à 11h, en salle Lamartine, et abordera l’indemnisation des victimes directes, indirectes et trans-générationnelles, et les réparations environnementales.