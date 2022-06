Mini-Jeux 2022 : déjà 7 médailles d’or pour la Polynésie !

Avec 10 médailles dont 7 en or, la Polynésie pointe à la seconde position au tableau des médailles, avant la fin de la sixième journée de compétition. Après les récompenses en tennis et en triathlon, les épreuves de va’a ont permis aux aito de réellement s’affirmer dans la compétition. Le badminton pourrait aussi apporter son lot de breloques.

Vingt pays, un millier d’athlètes, dix jours de compétition, et un objectif : ramener l’or à la maison. Les 11e mini-Jeux, des olympiades en format réduit rassemblant les pays de la région entre chaque édition des Jeux du Pacifique, ont été officiellement lancés jeudi à Saipan. Dans la capitale des Mariannes du Nord, territoire de 55 000 habitants rattaché aux États-Unis, la Polynésie fait partie des délégations importantes : 80 sportifs, participants aux neuf sports au programme. Et c’est en tennis et en équipe que Tahiti a remporté sa première médaille, en bronze, samedi. La première récompense en or n’a pas tardé à suivre : Benjamin Zorgnotti s’est imposé dans l’épreuve de triathlon. Lundi (dimanche à Tahiti) c’est en va’a que nos aito ont brillé. Et avant tout les vahine : médaille d’or pour le V12 féminin, puis rebelotte en V1 500 mètres pour Hinatea Bernadino. Côté tane, Hiromana Flores remporte l’argent en 1500 mètres, distancé par le Calédonien Albert Mainguet. Même résultat et nouvelle déception en V12, où ce sont les cagous qui l’ont emporté.

Mais la moisson s’est poursuivie ce lundi (mardi au îles Mariannes). Et c’est encore une fois le va’a qui mène les Polynésiens sur le podium : les V6 Vahine et Tane ont chacun remporté l’or au 1500 mètres et au 500 mètres. De quoi faire grimper Tahiti, désormais crédité de 7 médailles d’or, sur la seconde marche du tableau temporaire des médailles, juste derrière la Papouasie Nouvelle-Guinée. Et loin devant la Nouvelle-Calédonie qui pointe à la huitième place malgré ses 13 médailles (2 en or).

Ce lundi ont aussi eu lieu les épreuves d’haltérophilie, qui n’ont pour l’instant pas engrangé de victoire pour les Tahitiens. Eriatara Ratia, déjà présent aux mini-Jeux en 2015, et qui encadre l’équipe du fenua dans cette discipline, assure pourtant que la motivation est là. Il explique que les aito ont pu mettre en place un programme d’entrainement et de préparation efficace depuis le début de la compétition. Pas question de visiter Saipan avant de s’être donné à fond, d’autant que le niveau de la compétition est relevé :

Les matchs de badminton étaient eux aussi très attendus et ont donné de bons résultats avant les phases de finales de demain. Hortensia Manzanal parle d’une « ambiance au top » dans la délégation malgré la pression et la chaleur des îles Mariannes.

Pour la délégation tahitienne, il s’agit entre autres de préparer les Jeux du pacifique 2023 – décalés de juillet à la fin d’année – qui se dérouleront aux Salomon. Au plus long terme, c’est bien sûr les Jeux de Tahiti 2027 qui sont dans le viseur. Certains sportifs ont leurs propres objectifs : les mini-Jeux sont aussi, dans certaines disciplines, une porte d’accès à d’autres compétitions océaniennes ou internationales.