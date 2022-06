Onati, l’opérateur de téléphonie, internet et TV historique du fenua lance ce lundi 20 juin deux offres d’abonnement internet via la fibre optique « inédites ». Vinibox UP vient remplacer Vinibox Run en multipliant le débit par trois, et passe de 30 à 100 Mégabits par seconde pour le même prix. La seconde offre propose l’accès à la fibre au prix de l’ADSL avec Vinibox Pop et pour quelques mégabits de plus. Onati met en avant une adaptation aux usages de ses clients plutôt qu’à la concurrence.

Onati a convié la presse ce lundi 20 juin pour présenter deux nouvelles offres internet via la fibre optique destinées aux résidents de Tahiti et Moorea pour l’instant. « Vinibox Up » vient remplacer automatiquement « Vinibox Run » tandis que « Vinibox Pop » propose la fibre au même prix que l’ADSL pour un meilleur débit annonce l’opérateur. Dans un contexte général de « guerre des prix » le directeur général d’Onati, Thomas Lefebvre-Segard, tient à préciser que cette opération commerciale n’est pas une réponse à une offre de la concurrence mais un geste « pour accompagner et développer les usages » du digital en Polynésie, pour « jouer sur la guerre des usages et de la qualité « . C’est un bilan de ces usages qui permettrait aujourd’hui d’adapter l’offre disponible. De plus en plus « d’écrans de télévision full HD », d’appareils connectés par foyer et en plus le « télétravail »… avec ces deux offres le message de l’opérateur est clair ,« il n’y a plus aucune raison de ne pas passer à la fibre » lorsque l’on est éligible.

Ce n’est donc pas un progrès technique qui donne lieu à ces avancées pour les usagers. Les moyens techniques ils étaient déjà là mais selon Thomas Lefebvre-Segard, ce sont les règles de la concurrence qui limitent leur développement : « on ne voudrait pas que l’Autorité de la concurrence nous tombe dessus. Il faut que nos concurrents soient en mesure de proposer les mêmes services que nous ».

Adieu l’ADSL… place à la fibre optique

À ce jour la fibre optique est déployée « principalement à Tahiti et Moorea, mais aussi à Uturoa, Fare et Vaitape à Bora Bora et grâce au câble Natitua dans 2 îles des Marquises, à Rangiroa, Manihi et Fakarava », indique Moana Allain. Le responsable du département de déploiement de la fibre optique d’Onati estime le taux de couverture sur Tahiti et Moorea à « 60-70% des logements éligibles », bien qu’elle soit hétérogène. Et pour ce qui en est du déploiement et de l’éligibilité à la fibre optique, elle vient remplacer petit à petit le réseau ADSL en cuivre, et Moana Allain tient à préciser que ça n’est pas une mince affaire. Onati s’est fixé comme objectif d’y arriver au bout de dix ans de travaux dans toute la Polynésie, quand le déploiement de l’ADSL a duré 30 ans.