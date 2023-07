Miss France : les candidates iront en Guyane pour leur préparation

Après la Polynésie (2020), la Réunion (2021), la Guadeloupe (2022), les candidates au concours de Miss France 2024 vont effectuer leur voyages de préparation en Guyane. L’annonce a été dévoilée ce samedi 15 juillet par le Comité Miss France sur les réseaux sociaux en amont de l’élection régionale de Miss Guyane. Le voyage, auquel participera bien sûr Ravahere Silloux, doit avoir lieu au mois de novembre, précise notre partenaire Outremers 360°.

La destination du traditionnel voyage de préparation est désormais connue, il s’agit de la Guyane ! Cela faisait plusieurs mois que le comité du tourisme de Guyane, présidé par Jean-Luc Le West, menait des discussions avec les instances du comité Miss-France. Début juillet 2022, la présidente de la société Miss France Alexia Laroche-Joubert s’était notamment rendue en Guyane plusieurs jours avant l’élection régionale. La Guyane est le troisième territoire ultramarin à devenir le lieu de préparation des candidates du concours de beauté, après le fenua (2020), La Réunion (2017 et 2021) et la Guadeloupe (2022). Ce voyage préparatoire est une belle opération de visibilité pour la destination, car la Guyane servirait de décor aux spots de présentation des candidates.

«La Guyane est un véritable trésor de notre planète. Entre découverte et dépaysement absolu durant leur séjour, les trente candidates venues de toutes les régions de France vont pouvoir découvrir et explorer la diversité des richesses de cette région, au cœur de l’Amazonie française», a souligné Cindy Fabre, Miss France 2005 et directrice générale du Comité Miss France à Télé-Loisirs. Lors de ce voyage, les candidates régionales seront également accompagnées de Miss France 2023 Indira Ampiot (Miss Guadeloupe 2022).

Au cœur de la forêt amazonienne, le comité Miss France proposera donc « un voyage au cœur de la nature durant une semaine», un mois avant la finale nationale qui se tiendra le 16 décembre 2023 dans la ville de Dijon.