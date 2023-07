Un Australien et son chien secourus après deux mois à la dérive

Pris dans une tempête en pleine traversée entre le Mexique et le fenua, le voilier de Tim Shaddock avait été lourdement endommagé et était depuis plusieurs semaines à la dérive. Avec sa chienne Bella, le quinquagénaire a bu de l’eau de pluie, mangé du poisson cru et s’est protégé tant bien que mal du soleil. Ils ont été secourus il y a quelques jours par un navire de pêche au large de l’Amérique centrale.

La photo de son visage barbu, qui rappelle celui de Tom Hanks dans Seul au monde, a déjà fait le tour d’internet. Tim Shaddock, un Australien de 51 ans a été secouru par un thonier au large de l’Amérique centrale en milieu de semaine dernière, comme le relate la BBC. Les pêcheurs l’ont retrouvé sur un voilier lourdement endommagé, et qui était à la dérive depuis plusieurs mois. Le marin, originaire de Sydney était parti en avril de La Paz, au Mexique, dans l’espoir de rejoindre la Polynésie française. Une tempête survenue quelques semaines plus tard en a décidé autrement : le bateau était privé de moyens de navigation, de propulsion et de communication.



Seule solution, donc : attendre, en récoltant l’eau de pluie, capturant des poissons sous la coque et surtout en se protégeant du soleil. C’est ainsi que Tim a été récupéré « dans un état stable », mais très amaigri et avec des « signes vitaux anormaux », sous plusieurs couche de vêtements et un grand chapeau. « J’ai traversé une épreuve très difficile en mer », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par la chaîne australienne 9News. J’ai juste besoin de repos et de bonne nourriture parce que j’ai été seul en mer pendant longtemps. Sinon, je suis en très bonne santé ». Un hélicoptère des secours mexicain est venu prendre en charge le marin et son chien, qui ne verront donc par le fenua tout de suite.