L’exécutif en « séminaire de coordination »

Une soixantaine de jours après sa mise en place, le gouvernement de Moetai Brotherson s’est réuni ce samedi pour faire le point sur sa feuille de route et sur la mise en œuvre du programme porté par le Tavini pendant la campagne.

C’était un « pas de côté » nécessaire pour Moetai Brotherson. Le président du Pays a réuni samedi son exécutif dans un « séminaire de coordination de la stratégie gouvernementale ». L’idée était de sortir le « nez du guidon » et des « centaines de sollicitations quotidiennes » le temps d’une journée pour faire le point sur la feuille de route de chacun. « La démarche en est simple, précise le chef du gouvernement. On (re)part du programme politique qui a été porté lors de la campagne, on s’assure que tous en ont le même niveau de compréhension, puis chaque ministère décline son plan pour la mise en œuvre du programme ». Outre les chantiers sectoriels, ce séminaire a aussi servi à « gérer l’indispensable dimension transversale » de l’action du Pays, en reprécisant les liens entre ministères, services, et avec le tissu économique privé. Cette réunion intervient un peu plus de 60 jours après le début du mandat, et donc à une quarantaine de la date butoir des « 100 jours », date prévue d’un « premier bilan » du gouvernement : beaucoup attendent le lancement de mesures concrètes sur la vie chère, la PSG ou l’emploi d’ici là.