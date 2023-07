[En images] Toakura offre son bouquet final au Heiva 2023

Samedi soir a eu lieu la dernière soirée de danse et de chant à To’ata de cette édition du Heiva i Tahiti. Une soirée des lauréats où ont notamment été applaudis les choristes de Reo Papara, grand vainqueur du prix Tumu Ra’i Fenua, le groupe Taru’u, prix du meilleur Himene Ru’au, et Tamari’i Mahina, prix du meilleur Tarava Raromatai. Côté danse, Tamari’i Auti No Rurutu avait ouvert la soirée avant de laisser la place à Tamariki Makemo, qui, pour sa première participation, a beaucoup touché le public et le jury qui lui a décerné le deuxième prix en Hura Ava tau. La troupe des Tuamotu a encore une fois été très généreuse en énergie, mais c’est bien Toakura, grand vainqueur de ce Heiva en catégorie professionnelle qui a fini d’enflammer To’ata. La troupe menée de Mateata Le Gayic a su s’entourer cette année, avec Moanaura à la mise en scène, Patrick Amaru pour le thème ou encore Samuel Tuahu à composition des chants. De quoi signer clore la compétition de ‘ori et de himene en beauté. Le Heiva, lui, n’est pas complètement terminé : c’est le marae Arahurahu qui devrait désormais vibrer, avec quatre groupes de chant et quatre groupes de danse programmés du 22 au 30 juillet.