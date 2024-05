Emmanuel Macron arrive Nouvelle-Calédonie pour y installer « une mission »

Emmanuel Macron va partir ce mercredi matin pour la Nouvelle-Calédonie, secouée par une flambée de violences, pour y installer « une mission », a annoncé mardi la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot, relève notre partenaire Outremers360°.

« Il a été annoncé par le président de la République, en Conseil des ministres qu’il se rendra sur place (en Nouvelle-Calédonie). Il partira sur place dès ce soir pour y installer une mission », a affirmé Prisca Thevenot, qui a aussi assuré que « le gouvernement reste pleinement mobilisé ».

Cette mission de dialogue avait été plusieurs fois réclamée, entre autres par la mission d’information parlementaire sur l’avenir institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, et plus récemment par des présidents d’exécutifs et parlementaires ultramarins, des partis et personnalités locales, même non-indépendantistes, ou encore, la présidente de l’Assemblée nationale.

Le Premier ministre Gabriel Attal aura « aussi l’occasion d’y aller (sur l’archipel), pas immédiatement mais dans les semaines à venir », a précisé Mme Thevenot alors que le dossier calédonien n’est plus piloté directement par Matignon depuis 2020 et que trois anciens Premiers ministres plaident pour qu’il soit de nouveau géré depuis la rue de Varenne.

D’après l’entourage du président de la République, ce déplacement permettra en premier lieu de dérouler des annonces sur la reconstruction de l’archipel, et notamment de Nouméa et son agglomération, durement touchée par les émeutes. Des annonces politiques doivent aussi avoir lieu, après un dialogue avec les élus et les représentants de la société civile, parmi lesquelles la composition de la mission que l’Élysée souhaite, dit-on « dans un cadre global ».

« Emmanuel Macron veut exprimer sa solidarité avec les Calédoniens, remercier les forces de l’ordre et rappeler son attachement à la Nouvelle-Calédonie » poursuit l’entourage du chef de l’État, rappelant qu’il « s’est impliqué de longue date ». Cette visite doit durer une journée, celle de jeudi, et le président serait accompagné sur place par des ministres. Emmanuel Macron « croit en la force du dialogue et en la capacité des uns et des autres à dialoguer entre eux » insiste l’entourage du président.

Emmanuel Macron sera accompagné d’une délégation de ministres «dont le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, de la ministre déléguée en charge des Outre-mer Marie Guévenoux et du Ministre des Armées Sébastien Lecornu», a indiqué le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin lors de la séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale.