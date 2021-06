Miss Tahiti : Poerava Trigueros répond au quiz de Radio1

Comment les 10 candidates au titre de Miss Tahiti 2021 abordent-elles cette expérience? Radio 1 vous a présenté chacune des candidates d’élection qui aura lieu le 25 juin à la mairie de Papeete. Rencontre avec Poerava Trigueros, candidate numéro 10, qui était l’invitée de Radio 1 ce vendredi matin.

Que fais-tu dans la vie ou à quel métier te destines-tu? Pourquoi te présenter à Miss Tahiti?

Entrepreneuse en herbe, Poerava étudie la sociologie et la psychologie à l’université de Montréal, à distance bien entendu, depuis un an et demi. Elle se donne un an pour essayer de réaliser ses projets, suite à quoi elle reviendrait sur les bancs de la fac pour un master en psychologie. L’aventure Miss Tahiti lui permet de grandir et de se réaliser en tant que jeune femme.

Quelle est ta Miss Tahiti préférée?

La source d’inspiration de Poerava c’est Thilda Fuller, pour sa beauté peu ordinaire, qui lui a valu le titre de Miss Tahiti 1979 et Miss France 1980.

Qu’est-ce que tu trouves le plus dur dans cette préparation pour les candidates?

Malgré la rigueur avec laquelle les candidates doivent surveiller leurs assiettes, surtout à Tahiti où les repas sont si conviviaux, c’est grâce à la solidarité qui règne entre les candidates qu’elles traversent cette épreuve avec un esprit positif.

Quel aspect de la Polynésie souhaites-tu mettre en avant lors de cette élection, et à Miss France si tu y vas?

En plus de ses beaux yeux, Poerava a du répondant et de l’ambition. Fini le mythe de la vahine. Girls’ power!

Cette belle semaine en compagnie des candidates à Miss Tahiti 2021 s’achève chez Radio 1. Poerava va rayonner lors de ces derniers jours avant l’élection le 25 juin à la mairie de Papeete. Vous pourrez la retrouver sur sa page Facebook et la soutenir en votant par SMS et en envoyant MISS TAHITI 10 au 75 88.