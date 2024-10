Moerani Frébault obtient le soutien de son groupe pour renforcer le budget Outre-mer

Le député polynésien Moerani Frébault a été nommé par Ensemble pour la République responsable de la mission Outre-mer au sein de la Commission des lois de l’Assemblée nationale. Il a convaincu le groupe EPR de soutenir les propositions d’amendement socialistes pour remonter les crédits destinés aux collectivités ultramarines.

Moerani Frébault, désigné par Ensemble pour la République pour représenter le parti d’Emmanuel Macron lors de l’examen du budget Outre-mer en Commission des lois à l’Assemblée nationale, a demandé et obtenu le soutien des macronistes à deux amendements proposés par les députés socialistes ultramarins, annonce-t-il sur ses réseaux sociaux : 10 millions d’euros de plus pour le logement outre-mer, et 10 millions d’euros de plus pour renforcer le Fonds de secours en cas de forts aléas climatiques.

La baisse globale des dépenses de l’État dans les Outre-mer, annoncée entre 9 et 10% avant même l’entrée en fonction du gouvernement Barnier, cache des réalités disparates. Devant le ministre des Outre-mer François-Noël Buffet, Moerani Frébault a déploré la baisse de 36% du « programme 123 » intitulé « conditions de vie outre-mer » via lequel passent de nombreux financements de l’État pour la Polynésie, dénonçant les « baisses significatives allouées à la continuité territoriale, au logement ou à l’aménagement » et rappelant qu’en Polynésie, « le panier moyen est 50% plus cher qu’en métropole. » « Il est impératif que le budget outre-mer ne soit pas la variable d’ajustement dans les efforts de réduction des déficits », a-t-il déclaré. La discussion sur le budget au Palais Bourbon reprendra le 5 novembre prochain.