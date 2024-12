Moerani Lehartel officiellement installée à la « Direction des talents et de l’innovation »

Cette nouvelle direction du Pays, dont la création et le nom ont fait débat, doit toujours rassembler, à partir du 1er janvier 2025, les effectifs et les missions de la Direction générale des ressources humaines (DGRH), de la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) et du service de paie des fonctionnaires de la direction du budget et des Finances. Plusieurs candidats étaient en lice pour diriger ce grand ensemble de 123 fonctionnaires et le gouvernement a fait son choix. Moerani Lehartel, jeune trentenaire qui avait pris la tête de la DGRH en février a été officiellement présentée aux agents par Vannina Crolas ce mardi.

Depuis son annonce début 2024, jusqu’aux derniers débats budgétaires de l’assemblée, il y a quelques jours la Direction des Talents et de l’Innovation (DTI) n’a jamais cessé de faire débat. Sur son nom – tourné en ridicule par une partie des élus d’opposition – mais aussi sur son envergure : la nouvelle direction, officiellement créée par un arrêté au mois d’août, doit regrouper, à partir de ce 1er janvier 2025, les agents et les compétences de la Direction générale des ressources humaines (DGRH), la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) et la section rémunération de la Direction du budget et des finances. Objectif : « harmoniser la gestion des ressources humaines et promouvoir l’innovation au sein des services publics », dans une démarche « de transformation et d’amélioration continue ». Il s’agit, d’après la ministre de la Fonction publique Vannina Crolas de « renforcer l’efficacité de l’administration » son « attractivité », mais aussi de mieux « piloter et optimiser la masse salariale », pour ne pas dire la contraindre ou au moins freiner sa coûteuse progression.

Les 123 fonctionnaires concernés se cherchaient depuis plusieurs semaines un dirigeant. Et le gouvernement, qui avait récolté plusieurs candidatures internes à l’administration, a fini par faire son choix, dans un arrêté publié ce 24 décembre. Un choix qui n’est pas vraiment une surprise, puisque la nouvelle directrice, Moerani Lehartel, passée par la Socredo avant d’intégrer l’administration en 2020, était devenue en février 2024 directrice de la DGRH, direction qui était déjà vouée à disparaitre. « Elle a été choisie à l’issue d’un appel à candidatures interne à l’administration du Pays, pour ses compétences et son expérience dans le domaine des ressources humaines et de la modernisation des services publics, précise le ministère de tutelle dans un communiqué. Forte de sa vision et de sa capacité à mobiliser les équipes, elle pilotera cette transition ambitieuse ». La dirigeante de 35 ans a officiellement été « présentée » par Vannina Crolas aux équipes aux agents dont elle aura la charge ce mardi.