Moetai Brotherson siège auprès de la Gauche démocrate et républicaine

Le député Moetai Brotherson a finalement intégré le groupe de la Gauche démocrate et Républicaine (GDR). « Un groupe technique » et non politique, affirme le député Tavini. Moetai Brotherson qui rejoint donc 11 députés communistes et 4 autres ultramarins pour « garder ma totale liberté politique, une liberté d’expression, une liberté de vote et cette identité politique qu’est la mienne ».

Tous les députés étaient présents mardi pour l’ouverture de la XVème législature. L’ancien Europe Ecologie-Les Verts et élu En Marche, François de Rugis, a été élu nouveau président de l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 353 voix. Les trois députés polynésiens étaient présents lors de cette ouverture législative. Selon l’élu Tavini, Moetai Brotherson, tous les nouveaux élus de l’hémicycle ont pris leurs marques. « C’est assez impressionnant mais maintenant il faut se mettre au travail, c’est cela qui est important ».

Le député qui explique qu’après maintes rencontres et échanges, notamment avec Jean-Luc Mélenchon ou encore les élus ultramarins, il a finalement opté pour le groupe la Gauche démocrate et Républicaine (GDR). Le groupe est présidé par le communiste André Chassaigne, qui entame sa quatrième mandature.

Selon le député, cette rentrée s’est déroulée de manière « très agréable et très conviviale ». Il a d’ailleurs rencontré les députés Tapura, Maina Sage et Nicole Sanquer, avec qui des échanges ont eu lieu notamment sur le renforcement des moyens au niveau de la délégation outre-mer au sein de l’Assemblée nationale.

Moetai Brotherson fait aussi partie de la commission des affaires étrangères. « Une des plus prisées et une des plus prestigieuses à l’assemblée nationale » se félicite-t-il.