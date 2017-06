Sandra Faraire fait appel de sa condamnation

Sandra Faraire, Anouciatha Faoa et Heiata Huria ont fait appel de leurs condamnations portant sur l’escroquerie au réseau de vente pyramidale Training Sandra Network. Leurs condamnations sont donc suspendues.

Condamnée mardi dernier par le tribunal correctionnel de Papeete à un an de prison ferme, un an de sursis, cinq millions de Fcfp d’amende et cinq ans d’interdiction de gestion, Sandra Faraire, le cerveau du réseau de vente pyramidale Training Sandra Network, a fait appel de sa condamnation. Ses deux collaboratrices seront également rejugée alors qu’elles ont toutes deux été condamnées à six mois de prison ferme, six mois de sursis, un million de Fcfp d’amende et cinq ans d’interdiction de gestion. L’appel suspend donc les condamnations des trois prévenues qui devront passer en deuxième instance devant la cour d’appel d’ici quelques mois.