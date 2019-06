Le procès Te Reo Tefana : une bataille procédurale entre la défense et le ministère public

Le procès en correction de Te Reo o Tefana a débuté mardi au tribunal correctionnel. Mais il a surtout été question de plusieurs demandes en nullité ou encore de questions prioritaires de constitutionnalité. Des demandes qui ont toutes été rejetées par le ministère public arguant que tout soit étudié au fond.

Le procès de Te Reo o Tefana a débuté mardi au tribunal correctionnel de Pape’ete. Le président du Tavini huiraatira Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill comparaissaient pour « prise illégale d’intérêts d’un élu public dans une affaire qu’il administre ou qu’il surveille ». Plus de 300 personnes étaient venues les soutenir, et tous ne rentraient pas dans la salle d’audience. Le président du tribunal Bonifassi a dès le début demandé à ce que les débats se fassent dans la « sérénité » et il a précisé que « le tribunal ne tolérera aucun débordement notamment politique sauf à l’extérieur ».

Bataille procédurale entre la défense et le ministère public

Le procès de Te Reo o Tefana n’a pas vraiment débuté mardi au tribunal correctionnel. Il y a plutôt eu entre la défense et le ministère public une bataille procédurale. En effet, la défense a déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui ont toutes deux été rejetées par le parquet arguant que les questions ne sont pas nouvelles et qu’elles sont dépourvues de caractère sérieux. Le procureur Hervé Leroy a estimé que « tout a été dit et circonscrit dans les réquisitions ». La défense affirme qu’elle a demandé des éléments complémentaires et qu’elle ne les a jamais reçus. Elle a aussi souligné le caractère particulier de la procédure « on n’a pas eu le choix de la date, on n’a pas eu le choix de la procédure » a affirmé Me Koubbi. Il considère que dans cette affaire « le procureur s’est transformé en juge d’instruction (…) et que les droits de la défense ont été écartés ». Me Koubbi a même estimé que c’est « un dossier à charge (…) il n’existe aucun élément matériel (…) qui vient dire que Tefana fait de la propagande ».

Plusieurs demandes en nullité ont aussi été faites. Tout comme la garde à vue et Me Jourdaine assure qu’elle « ne semblait pas adéquate » et qu’une audition libre était suffisante. Il considère que cette dernière était « inutile (…) vexatoire ».

Tout comme les QPC le ministère public a là aussi demandé le rejet de ces dernières arguant que tout soit étudié au fond.

« C’est une obligation légale de verser ce rapport » Vincent Dubois

Me Dubois a fait état du courrier du procureur général, Jean-François Pascal, transmis au procureur de l’époque José Thorel lui intimant de poursuivre l’enquête sur Te Reo o Tefana. Me Dubois estime que des « instructions ont été données » et demande à avoir accès à ce courrier, ainsi qu’au rapport transmis par José Thorel. Il estime que « quand on veut juger des hommes, on essaie de faire preuve de la plus grande transparence possible ». Il considère que dans ce dossier « le parquet n’est pas indépendant, c’est un fait juridique constaté par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ».

Mercredi les 12 témoins seront appelés à la barre tout comme Jacqui Drollet, ancien élu UPLD à l’assemblée, Père Auguste Uebe Carlson de l’association 193, Marius Chan de Moruroa e Tatou, Vannina Crolas la toute nouvelle secrétaire générale du Tavini, Téa Hirshon ancienne élue Tavini à l’assemblée, Tony Géros, Minarii Galenon, Eliane Tevahitua, Richard Tuheiava, Moetai Brotherson, Daniel Goa président de l’Union Calédonienne et représentant du FLNKS, Elise Vanaa ancienne élue Tahoeraa à l’assemblée et aussi conseillère municipale à Faa’a.