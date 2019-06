©Vaite Urarii Pambrun

Le procès de Te Reo o Tefana a débuté mardi matin au tribunal correctionnel de Pape’ete. Le leader indépendantiste et tavana de Faa’a Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill comparaissent pour « prise illégale d’intérêts » et « recel de prise illégale d’intérêts ». Pour Vito Maamaatuaiahutapu, ce procès n’est pas une surprise.

C’est l’esprit serein que le leader indépendantiste et tavana de Faa’a Oscar Temaru ainsi que Vito Maamaatuaiahutapu sont arrivés mardi matin au tribunal correctionnel de Pape’ete pour le procès Te Reo o Tefana. L’ancien élu Tavini à l’assemblée Vito Maamaatuaiahutapu a affirmé que ce procès n’était pas une surprise. Il s’y attendait et s’y est donc préparé, et ce depuis son engagement il y a 35 ans auprès d’Oscar Temaru pour la souveraineté de la Polynésie : « On savait que l’État n’allait pas nous laisser ».

Heinui Le Caill était beaucoup moins serein qu’Oscar Temaru et Vito Maamaatuaiahutapu. « Je suis un peu stressé, disait-il, car c’est la première fois que je viens au tribunal. Moi qui n’ai jamais rien volé, j’ai l’impression d’être accusé d’être un voleur. Je prend cela comme une grosse insulte ». Il s’est dit réconforté par les nombreux soutiens qui se sont manifestés :« Cela nous réchauffe le cœur. On n’a rien à se reprocher, et on défendra la vérité ».

L’actuel directeur de Te Reo o Tefana, Aldo Raveino, a aussi assisté au procès. « Nous sommes une radio complètement libre », a-t-il déclaré.

Quant à Oscar Temaru, il attend « qu’il y ait une justice avec un grand « J », voilà ce que nous voulons. C’est pour cela que nous sommes là, pour marquer notre respect envers l’institution et que tout se fasse en toute transparence ».