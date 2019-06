Les militants du Tavini huiraatira ont répondu présents mardi matin à l’appel lancé la semaine dernière par leurs dirigeants pour venir soutenir le président du Tavini huiraatira, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill, convoqués au tribunal correctionnel dans l’affaire Radio Tefana. Ils considèrent que ce procès est une « mascarade », « une affaire politique politicienne » ou encore que l’histoire de Pouvanaa a Oopa se répète.

Ils étaient plus de 350 personnes mardi au tribunal de Pape’ete ou dans les environs pour apporter leur soutien au président du Tavini huiraatira et tavana de Faa’a Oscar Temaru, à Vito Maamaatuaiahutapu et à Heinui Le Caill qui comparaissaient tous les trois devant tribunal correctionnel pour « prise illégale d’intérêts d’un élu public dans une affaire qu’il administre ou qu’il surveille » relatif à Radio Tefana.

Plusieurs sympathisants sont même arrivés tôt mardi matin, pour pouvoir accueillir leur leader politique. Et certains sont d’ailleurs venus avec leurs instruments de musique et ont entonné plusieurs mélodies. Vaimeho considère que ce procès est « une affaire politique politicienne ».

Pour Puairau Taerea, ce procès est tout simplement « une magouille ».

Pour Heimata Estall ce procès est une « mascarade » et elle considère que « le même scénario » que Pouvanaa a Oopa « se répète ». Mais quoiqu’il en soit, elle affirme que la « relève est prête ».

Natacha Taurua, ministre de la Culture et de l’Artisanat du gouvernement Temaru à l’époque du Taui, est elle aussi venue apporter son « soutien inconditionnel » au leader du Tavini huiraatira. Elle déclare « je n’ai pas oublié le Taui, et Oscar est un homme que j’apprécie énormément. Je souhaite le soutenir dans cette épreuve difficile ».

