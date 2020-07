Flosse et Temaru :  l’historien Jean-Marc Regnault publie deux livres jumeaux

Jean-Marc Regnault publie cette semaine deux nouveaux ouvrages qui se répondent, « Gaston Flosse, un Chirac des tropiques ? » et « Oscar Temaru, l’Océanie au cœur ». Parce que, dit-il, « l’un ne peut se comprendre sans l’autre. » Les deux livres seront disponibles dès samedi 4 juillet.

La Polynésie ne connaîtra sans doute plus d’hommes politiques comparables, ni du point de vue de la longévité, ni du point de vue de la construction de la conscience politique polynésienne – et de l’inconscient collectif. C’est pourquoi il était nécessaire de publier les deux ouvrages en même temps, dit Jean-Marc Regnault, qui retrace les parcours politiques des deux poids lourds de la politique polynésienne, à partir de ses propres travaux antérieurs et d’un minutieux recensement des articles de presse consacrés aux deux metua. Les deux livres sont à présent les ouvrages les plus à jour sur ces monuments de la politique locale, couvrant les faits et gestes des deux hommes jusqu’à la crise sanitaire

« En 2004, les électeurs ont cru de bonne foi que les deux leaders étaient aux antipodes l’un de l’autre, écrit-il. Or, dès 2007 par exemple, alors que les rapports de la Cour des comptes et de la CTC accablaient G. Flosse et que la justice répondait favorablement aux plaintes déposées par O. Temaru, les deux hommes se rencontraient. Le 13 septembre 2007, G. Flosse aidait O. Temaru à renverser Gaston Tong Sang et à retrouver la présidence. Le 23 févrer 2008, ce fut le contraire… Certes, leur entente fut temporaire, mais aujourd’hui l’ambiguïté est entretenue. Vont-ils s’entendre ? Sur de nombreux points, G. Flosse s’est rapproché d’O. Temaru pour défendre Pouvana’a, critiquer les essais nucléaires, reprocher à la France une nouvelle forme de colonialisme et émettre des doutes sur la valeur de l’autonomie. Derrière les rivalités, des affinités s’imposent peu à peu. Jusqu’où ? »

Un coup de pouce promotionnel inespéré

Jean-Marc Regnault n’aurait pas pu rêver meilleure promotion pour ses nouveaux-nés que les déclarations de Gaston Flosse sur le « changement de cap » du Tahoeraa à la veille de la présentation des livres à la presse. L’historien rappelle que Gaston Flosse avait déjà usé de la même méthode en 1980.

Et Jean-Marc Regnault explique ce changement de cap dans le livre : « le pays associé, ça n’est pas porteur du tout », et Gaston Flosse s’en est rendu compte, dit-il.

« Tous les leaders sont tentés à un moment ou un autre d’aller plus loin. C’est le cas d’Édouard Fritch actuellement, il veut aller un peu plus loin que ce qu’on lui a donné, » souligne l’auteur. Quand au titre du volume sur Gaston Flosse, il renvoie également à l’idée que Jacques Chirac est devenu plus populaire après avoir quitté le pouvoir. « Depuis qu’il n’est plus au pouvoir, dit-il de Gaston Flosse, peut-être rattrape-t-il une certaine popularité. »