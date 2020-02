À la conférence de presse de Chantal Galenon, Oscar Temaru fait le buzz

Oscar Temaru fait le buzz La surprise est venue d’Oscar Temaru, qui a annoncé que sa liste à Faa’a serait appelée « Tapura Tahoeraa Tavini ia Faa’a ». Et tandis que l’assemblée éclatait de rire, il poursuivait : « C’est un testament que je veux laisser, travaillons ensemble. » Et il a souhaité que le même nom soit décliné pour la liste de Chantal Minarii Galenon à Papeete. Apparemment, plus la perspective d’un empêchement de Gaston Flosse se rapproche, et plus le Tahoeraa devient fréquentable. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2020/02/CHANTAL-GALENON-03-OSCAR-TEMARU.wav « Une initiative politicienne intéressante, » a déclaré la candidate, un peu prise de court et qui a rappelé que sa liste aussi comportait des candidats de tous bords. Une déclaration à prendre avec une pincée de sel en attendant la suite, de la part de l’homme qui a bien l’intention d’être à la tête de cette liste, qui désapprouve depuis le début l’initiative « Amuitahiraa » de Gaston Flosse et qui tient la mairie de Faa’a depuis 37 ans. Si les candidats sont libres de se présenter sur une liste électorale différente de leur affiliation historique, en tout état de cause, pour que cette liste « « Tapura Tahoeraa Tavini » se matérialise à Faa’a ou ailleurs, il faudrait que le Tapura et le Tahoeraa acceptent de voir figurer ainsi les noms de leurs partis. Les paris sont ouverts.