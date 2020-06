Le juge valide la saisie du compte d’Oscar Temaru

La validation par un juge de la mesure de saisie de son compte en banque personnel, que réclamait Oscar Temaru, est finalement intervenue ce mardi en fin d’après-midi.

Comme promis, Oscar Temaru était de retour devant les grilles du palais de justice ce mardi matin, au deuxième jour de sa grève de la faim. Et comme la veille, il attendait la validation par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), de la saisie de 11,55 millions de francs pratiquée sur son compte en banque. Pour le Tavini, cette ordonnance du JLD aurait dû être rédigée préalablement à la saisie, et non pas après. Quoi qu’il en soit, cette validation ouvre la porte au dépôt, sous 10 jours, d’un recours contre la saisie.

La justice s’interroge sur la validité de la protection fonctionnelle accordée par le conseil municipal de Faa’a à son premier magistrat dans la cadre de l’affaire Radio Tefana. C’est « l’affaire dans l’affaire ». Pour le procureur de la République qui a ordonné une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et recel, la « faute » (le financement par la commune de Radio Tefana) est « détachable » de la fonction de maire et les frais de justice occasionnés n’auraient donc pas dû être couverts par la mairie.

Mais du côté d’Oscar Temaru, on s’interroge aussi. Sur le caractère détachable de la faute, bien sûr. Mais aussi sur le timing de cette enquête préliminaire, alors que le maire de Faa’a, condamné en septembre dernier en première instance à 6 mois de prison avec sursis et 5 millions d’amende pour prise illégale d’intérêt dans l’affaire du financement de Radio Tefana, avait immédiatement fait appel de cette condamnation. Et que, près de 9 mois plus tard, la date du procès en appel n’a toujours pas été définie. C’est ce qui faisait dire à Me Millet, après l’audition chez les gendarmes, « le dossier en appel de l’affaire Radio Tefana est pourri par cette audition. C’est une violation massive des droits de la défense. »

Ce matin avenue Pouvanaa a Oopa, Oscar Temaru indiquait que ses avocats, et notamment David Koubbi qui l’assistera encore dans le procès en appel, allait déposer une requête devant le Conseil supérieur de la magistrature, et que le député Moetai Brotherson allait saisir le Défenseur des droits, à Paris, sur les méthodes employées à son égard par le procureur. « On dirait qu’ils veulent me pousser à la faute, disait le leader du Tavini, mais ça n’arrivera pas. »