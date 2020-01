Municipales : Oscar Temaru tempère les ardeurs de Gaston Flosse

Lors du conseil fédéral du Tavini Huiraatira qui s’est tenu lundi soir, la position du parti indépendantiste pour les élections municipales a été clarifiée : pas question de parler de listes d’alliance, mais de listes « d’ouverture ». Oscar Temaru entend clairement rester maître du jeu face aux déclarations fracassantes de Gaston Flosse.

L’enthousiasme d’Oscar Temaru pour une collaboration avec le Tahoeraa aux prochaines municipales reste tout relatif. Au conseil fédéral de lundi, il a d’abord rappelé que les listes en course devaient se présenter sous la bannière du Tavini Huiraatira. Le slogan choisi pour les élections des 15 et 22 mars prochains est Fenua tapu no te hinatapu, ou « pays sacré pour des enfants sacrés et bénis ».

Tout juste le leader indépendantiste tolère-t-il l’idée de listes d’ouverture – et non d’alliance – mais aux conditions énoncées au congrès de mai dernier .

Les 6 conditions du Tavini

Pour rappel, le Tavini entend faire respecter six conditions à ses éventuels alliés dans la bataille des communales.

– Soutenir la réinscription de Maohi Nui sur la liste de l’ONU des territoires non autonomes (les « pays à décoloniser »)

– Soutenir le processus de décolonisation de Maohi Nui

– Soutenir la plainte pour crime contre l’humanité devant la Cour pénale internationale

– Soutenir le projet d’états fédérés de Maohi Nui

– Souscrire à l’idée d’un candidat local aux élections présidentielles de 2022

– Augmenter le FIP (Fonds intercommunal de péréquation) à 25% des recettes fiscales du Pays au lieu de 17% actuellement, sans doute la condition la moins problématique, car quel maire ne voudrait pas voir les ressources de sa commune augmenter de 8 points ?

Ouverture et non alliance, donc : Oscar Temaru reste extrêmement méfiant face au concept fourre-tout brandi par Gaston Flosse. Si certaines figures du Tavini – celles qui en ont « marre de perdre » – se déclarent prêtes à des accords avec le parti orange, le leader indépendantiste est beaucoup moins pressé de montrer son jeu, plus d’un mois avant la date limite de dépôt des listes.