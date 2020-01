Le Tavini (re)demande la décolonisation et la dépollution nucléaire à l’État

Le Tavini Huiraatira avec son leader Oscar Temaru et ses soutiens ont rappelé leur volonté de connaître la vérité sur les essais nucléaires effectués en Polynésie française. Le tavana de Faa’a en a par ailleurs profité pour réaffirmer sa volonté de décolonisation pour la Polynésie française, réinscrite sur la liste des états non-autonomes selon l’ONU. Si l’objet officiel de cette intervention concernait le nucléaire et la décolonisation, le leader du Tavini n’a pu échapper aux questions concernant les élections municipales.

Oscar Temaru a réuni la presse ce jeudi matin dans son local de Faa’a. Entouré de ses soutiens dont le député Moetai Brotherson, le tavana de Faa’a avait quelques messages à faire passer. Le premier concerne les essais nucléaires atmosphériques effectués par l’État français entre 1966 et 1974. En utilisant l’exemple des fumées des feux australiens ayant atteint la Nouvelle-Zélande, Oscar Temaru estime que c’est une « preuve concrète » que les retombées des essais nucléaires ont touché l’ensemble de la Polynésie. Le Tavini demande des comptes à l’État sur les conséquences de ces essais, qu’ils soient aériens ou sous-marins, évoquant les lagons de Moruroa et Fangataufa où des déchets nucléaires sont toujours enfouis. Oscar Temaru explique qu’il est impossible de ne pas effectuer le parallèle entre les feux australiens et les essais nucléaires en Polynésie.

Son deuxième cheval de bataille est évidemment le processus de décolonisation qu’il souhaite pour la Polynésie. Le Pays est selon Oscar Temaru sous « perfusion économique » et doit retrouver sa souveraineté pour prospérer économiquement. Le leader du Tavini a l’impression « en lisant les déclarations des uns et des autres » (candidats) qu’ils sont toujours bloqués à l’époque de l’annexion du Pays en 1880. Un gouvernement ne peut pas selon lui « gérer convenablement » un territoire aussi vaste que toute l’Europe. Oscar Temaru continue de souhaiter un désenclavement et une déconcentration pour aboutir un jour aux États fédérés de Maohi Nui, un nouveau cadre où chaque archipel assumerait ses responsabilités.

Concernant le financement des communes, Oscar Temaru évoque le Fonds intercommunal de péréquation (FIP), alimenté par un prélèvement de 17% sur les recettes fiscales du Pays, ce qu’il estime insuffisant. Mais sur les municipales, le leader du Tavini reste évasif sur la composition des listes. Il ne s’épanche pas plus sur sa propre candidature que sur d’éventuelles alliances même si des discussions sont toujours en cours avec le Tahoera de Gaston Flosse, mais pas que. Il indique avoir encore des réunions à tenir et « attend l’appel de sa population » afin d’annoncer officiellement sa candidature à la mairie de Faa’a.