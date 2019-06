« C’est un procès politique (…) face aux avancées à l’international de Temaru » Maître Koubbi

L’avocat parisien du tavana de Faa’a, Me Koubbi, considère que le procès d’Oscar Temaru dans l’affaire Radio Tefana est « une insulte et une riposte ». Il affirme que « la justice n’est pas là pour sanctionner ceux qui gênent l’État français, elle est là pour faire respecter le droit ».

Le tavana de Faa’a Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill sont tous les trois convoqués mardi au tribunal correctionnel de Pape’ete pour « détournement de fonds publics » et « prise illégale d’intérêts » dans l’affaire Radio Tefana. L’avocat du président du Tavini, Me Koubbi arrivé jeudi soir au fenua, était présent au congrès du Tavini ce week-end. Lors de sa prise de parole samedi matin, il a déclaré que c’est un « honneur de défendre votre président Oscar Temaru dans le cadre du procès de mardi, (…), un honneur de défendre les positions qui sont les vôtres ». Me Koubbi a affirmé que ce procès est « politique » et surtout que c’est une « une insulte et une riposte (…) face aux avancées à l’international du président Temaru ». L’avocat du maire de Faa’a a affirmé « tous les gens qui connaissent le travail politique d’Oscar Temaru savent qu’il n’est pas possible de douter de sa probité (…) et il est évident que ce dossier est d’un vide intersidéral ». Il considère que « l’enquête ne repose sur rien de réel. La seule réalité qui existe (…) est dans la tête des accusateurs d’Oscar Temaru ».

« La justice n’est pas là pour sanctionner ceux qui gênent l’État français, elle est là pour faire respecter le droit »

Me Koubbi a aussi déclaré qu’Oscar Temaru a été placé en garde à vue tout de suite après son « dépôt de plainte pour crime contre l’humanité ». Il considère que le tavana de Faa’a aurait pu être « convoqué dans le cadre d’une audition libre ». L’avocat de Temaru a aussi rappelé que « l’ancien procureur de la République (NDLR José Thorel) trouvait qu’il n’y avait aucun délit » dans l’affaire Radio Tefana et que c’est l’actuel procureur général, au travers d’un courrier, qui demande la poursuite de cette affaire.

« Nous sommes vos débiteurs » Koubbi

Lors du congrès de samedi, Me Koubbi a aussi évoqué « l’enrôlement » des Polynésiens dans l’armée française dans « nos heures sombres ». Il a déclaré « nous sommes vos débiteurs et pour vous remercier le gouvernement de mon pays a expérimenté 193 bombes chez vous. Cette honte beaucoup de Français la portent avec moi, c’est le sens de mon engagement à vos côtés ». Pour Me Koubbi, le tavana et président du Tavini huiraatira « n’appartient ni à son époque ni à la justice qui tente de l’abattre. Il appartient à notre histoire. Son combat politique, son combat pacifique (…) ne doit s’arrêter que lorsque vous vaincrez ». Et l’avocat d’Oscar Temaru a terminé son discours en encourageant les militants du parti indépendantiste à être présents mardi au tribunal « mardi tavana a besoin de vous, soyez aux côté d’Oscar. Levez-vous et venez avec nous ».

