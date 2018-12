Temaru sera jugé le 18 juin dans l’affaire Radio Tefana

Le leader indépendantiste et maire de Faa’a, Oscar Temaru, est convoqué devant le tribunal correctionnel de Papeete le 18 juin prochain pour « détournement de fonds publics » et « prise illégale d’intérêts » dans l’affaire Radio Tefana.

C’est une information Radio 1, le président du Tavini Huiraatira et maire de Faa’a, Oscar Temaru, a reçu la semaine dernière une convocation par officier de police judiciaire pour être jugé le 18 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Papeete dans l’affaire Radio Tefana. L’actuel et l’ancien président de l’association qui gère la radio communale, Heinui Le Caill et Vito Maamaatuaiahutapu, sont également convoqués à la même audience. Les trois hommes seront jugés pour « détournement de fonds publics » et « prise illégale d’intérêts ».

Lire aussi : Douze heures de garde à vue pour Oscar Temaru

Mardi soir, le leader indépendantiste, Oscar Temaru, a annoncé sa convocation lors d’un comité directeur du parti. Les militants présents ont déjà annoncé qu’ils viendraient en nombre soutenir leur président le jour de l’audience. La date du 18 juin, celle de l’appel du général de Gaulle en 1940, a d’ailleurs suscité mardi soir de nombreux commentaires des militants bleu ciel qui estiment toujours que cette affaire relève d’une instrumentalisation de la justice contre Oscar Temaru. Allégations réfutées par le procureur de la République de Papeete.

C’est quoi l’affaire Radio Tefana ?

Rappelons que l’affaire Radio Tefana tire son origine d’un contrôle de la chambre territoriale des comptes en 2009, sur la base duquel une enquête préliminaire a été ouverte par parquet de Papeete en avril 2014 pour « détournement de fonds publics » et « prise illégale d’intérêts ».

Plus précisément, l’enquête porte sur l’attribution de subventions et la mise à disposition de personnels communaux de la mairie de Faa’a à l’association qui gère Radio Tefana. Le parquet estimant que l’objet social de la radio, « la promotion de la lutte anti-nucléaire et l’accession à la souveraineté », fait écho à la doctrine du Tavini Huiraatira. Toute la question étant de savoir si l’argent public de la mairie de Faa’a sert à rémunérer un organe de propagande du parti Tavini Huiraatira.

Dans cette affaire, Oscar Temaru, Heinui Le Caill et Vito Maamaatuaiahutapu ont fait l’objet d’une garde à vue le 29 novembre dernier dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie à Papeete.