Une délégation de la Nouvelle-Calédonie est au fenua pour apporter son soutien au leader indépendantiste Oscar Temaru. Le président de l’Union Calédonienne et représentant du FLNKS Daniel Goa devrait d’ailleurs être appelé à la barre mardi prochain dans l’affaire Radio Tefana. Il a déclaré « Je viendrais dire devant le tribunal colonial que l’équité et l’égalité sont des droits constitutionnels et que la liberté d’expression est garantie » par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Une délégation de la Nouvelle-Calédonie était aussi présente au congrès du Tavini huiraatira. Et quelques uns d’entre devraient d’ailleurs être appelés à la barre mardi prochain dans l’affaire Radio Tefana, tout comme le président de l’Union Calédonienne et représentant du FLNKS Daniel Goa. Il a d’ailleurs déclaré qu’ils sont surtout au fenua pour « témoigner une nouvelle fois la solidarité océanienne ». Il a affirmé qu’en Nouvelle-Calédonie trois radios bénéficient de financements publics et que cela ne pose aucun problème « il faut que nos radios soient au service de nos combats (…) Ce n’est pas avec la radio de l’État, radio partisane et sans partage que nous allons changer les choses dans notre pays. Elle promeut un colonialisme bienfaiteur ». Daniel Goa a aussi déclaré « Je viendrais dire devant le tribunal colonial que l’équité et l’égalité sont des droits constitutionnels ».