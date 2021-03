Naufrage pour les César face à Koh-Lanta

Vendredi soir, TF1 lançait la nouvelle saison de « Koh-Lanta : les Armes secrètes », tournée en Polynésie française. L’émission a rassemblé 5,74 millions de curieux en métropole.

Cette saison, Koh-Lanta s’est envolé pour la toute première fois vers la Polynésie française à Tahaa. Le lancement sur TF 1 de l’édition, baptisée « les Armes secrètes », a fédéré 5,7 millions de fans en métropole, vendredi soir, avec un pic de 6,7 millions de téléspectateurs. Un score équivalent au lancement le 28 août 2020 de « Koh-Lanta : les 4 terres » (5,7 millions, 30,2 % de part d’audience).

Le lancement le plus faible c’était en 2018 lors du « Koh-Lanta : Le combat des héros » tourné à Fidji, avec 4 885 000 hormis la toute première avec 4 200 000 en 2001 et la plus forte avec 8 445 000 en 2007.

Fiasco pour Canal +. La 46e édition des César, diffusée comme tout les ans en clair, a attiré quelque 1,64 million téléspectateurs. La cérémonie affiche même son plus mauvais score depuis au moins dix ans.