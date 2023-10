Le corps d’un pêcheur retrouvé à Tahaa

La victime âgée de 88 ans a été retrouvée mardi au nord de l’île, non loin d’un kayak retourné.

Un corps sans vie, « à proximité d’un kayak retourné » a été retrouvé au nord de Tahaa mardi, a appris le JRCC Tahiti. Selon un communiqué du haussariat, les secours, pompiers et et gendarmes sont arrivés rapidement sur les lieux. « Mais le médecin n’a pu que constater le décès de la victime, âgée de 88 ans et partie le matin même pour aller pêcher ».