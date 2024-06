Tamayo Perry, figure du surf à Hawaii, décède après une attaque de requin

Tamayo Perry, surfeur réputé à Hawaii, spécialiste de Pipeline, n’a pas survécu à ses blessures, après avoir subit une attaque de requin ce week-end à Oahu. Cette figure du North Shore était également sauveteur et acteur. Il avait 49 ans. Plusieurs surfeurs tahitiens lui ont rendu hommage.

Cauchemar à Hawaii, après l’annonce du décès dimanche de Tamayo Perry, 49 ans. Vedette dans l’archipel, décrit comme l’un des plus grands spécialistes de Pipeline, cet ancien compétiteur professionnel a succombé aux blessures causées par une attaque de requin alors qu’il surfait dans la partie Est d’Oahu. Il avait été retrouvé inanimé dans l’eau, un bras et une jambe en moins, par d’autres surfeurs, précisent les autorités locales. Le maire d’Honolulu a déploré la perte d’un « marin légendaire ».

Après quelques années de compétition sur le circuit WSL, durant lesquels il avait notamment terminé 4e aux Trials du pipeline Masters et 5e à ceux du Billabong Pro de Teahupo’o, il s’était spécialisé dans le free-surf et dans le sauvetage en mer. Acteur à ses heures perdues, il était notamment connu pour sa participation à de nombreux documentaires et à des films comme Pirates des Caraïbes, Blue Crush ou Charlie’s Angels 2.

Le monde du surf en deuil

Depuis cette annonce, les réactions défilent sur les réseaux sociaux. Pour Mihimana Braye, Tamayo Perry « était une légende et une grande personne ». Il était « l’un des gars les plus gentils que j’ai pu connaître », salue le surfeur tahitien Eimeo Czermak, familier du North Shore. « Ride in Peace brother » souligne le spécialiste de Teahupo’o Matahi Drollet. « Tu nous manquera tellement », ajoute Raimana Van Bastolaer.

De son côté Kelly Slater salue la mémoire d’un homme « au service du North Shore, en tant que sauveteur ». « Merci pour avoir gardé Pipeline pendant des décennies, et pour avoir accueilli les jeunes chaque année sur la côte Est ». Tu vivais vraiment la vie que tu aimais, nos échanges quotidiens vont me manquer », se désole la vedette américaine.

Des attaques de requin surviennent régulièrement à Hawaii : 81 « incidents » ces dix dernières années, pour cinq décès, listent les autorités locales.