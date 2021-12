Te Uira Api no Raromatai, une naissance et un baptême

Les communes de Huahine, Tahaa, Taputapuatea et Tumaraa ont créé jeudi la société qui prendra la suite d’EDT Engie pour la production et la distribution d’électricité, et signé avec le Pays la convention qui leur donne accès au Fonds de péréquation. Te Uira Api no Raromatai prendra les commandes le 1er avril prochain, car pour l’instant EDT Engie lui refuse la prolongation de trois mois sollicitée pour mieux se préparer.

Les maires de Huahine, Tahaa, Taputapuatea et Tumaraa, dont les concessions de fourniture d’électricité avec EDT arrivent à échéance le 31 mars 2022, ont signé hier les statuts de la société publique locale (SPL) en Polynésie française, dénommée « Te Uira Api no Raromatai », présidée par le tavana de Huahine Marcelin Lisan, qui exploitera les services de production et de distribution d’électricité des quatre communes. Dans la foulée, ils ont également signé avec le Pays, représenté par le vice-président Jean-Christophe Bouissou, la convention qui permettra à la société de bénéficier du fonds de péréquation récemment mis en place par la Polynésie.

C’est la première SPL de ce type créée en Polynésie française. Elle est dotée d’un capital de 15 millions de Fcfp (2,610 millions pour Huahine, 2,260 millions pour Tahaa, 1, 515 millions pour Taputapuatea et 1,115 millions pour Tumaraa), et est appelée à servir 7 400 usagers qui consomment chaque année 24 millions de KwH, soit un chiffre d’affaires annuel prévisionnel de 1,5 milliards de francs, incluant la compensation financière de 790 millions versé par le fonds de péréquation, soit environ 20% des recettes prévisionnelles de ce fonds abondé par la fiscalité sur les factures des usagers de Tahiti-Nord.

La création de la SPL traduit la volonté commune des élus de partager et de mutualiser les tâches techniques et administratives en vue de l’optimisation de la gestion, de la production et de la distribution d’électricité dans chacune des communes signataires. D’autres communes peuvent rejoindre la nouvelle entité si elles le souhaitent. Une grille tarifaire unifiée sera appliquée, mais chaque commune conserve la faculté de déterminer sa propre grille si elle le souhaite. La facturation sera effectuée par des prestataires.

Tous les détails de la transition ne sont pas encore au point. EDT Engie, dit Marcelin Lisan, « considère ça comme une éviction » et n’est pour l’instant pas disposé à répondre favorablement à la demande des 4 communes de proroger la concession de 3 mois pour se préparer. Jean-Christophe Bouissou les a assurés que le Pays les soutiendrait : « C’est une bonne décision que vous prenez, le Pays va vous accompagner. On va faire preuve de beaucoup de diplomatie ». Mais le maire de Huahine assure que « nous serons prêts le 1er avril » si EDT maintient son refus.

Le nouvel opérateur annonce qu’il maintiendra les tarifs actuels dans un premier temps, mais « nous avons en projet des fermes agrisolaires, dit Marcelin Lisan, donc couplées avec le thermique, nous pensons avoir à moyen terme de meilleurs tarifs pour tous les usagers. »