Covid-19 : la vaccination pour tous attire à la Présidence

Un centre de vaccination contre la Covid-19 a ouvert à la Présidence pour le week-end. Le Pays a annoncé vouloir accélérer sa campagne de vaccination. Objectif : atteindre 1000 injections par jour pour immuniser la population et envisager une réouverture des frontières à l‘horizon du mois de mai.

Les volontaires ont fait la queue pendant plusieurs heures avant même l‘ouverture. Le site de vaccination de la présidence a ouvert ses portes ce samedi de 8h à 16h. La Polynésie est officiellement passée à la phase 4 de sa campagne : l’ouverture de la vaccination à toute personne à partir de 18 ans. Avant de procéder à la vaccination, les volontaires étaient invités à vérifier s’ils n’avaient pas de contre-indications empêchant de se faire vacciner : traitement vaccinal pour une autre maladie dans les trois dernières semaines, infection par la Covid-19 dans les six derniers mois, symptômes de la Covid-19 ou d’une autre maladie infectieuse. Par ailleurs, le centre recommandait de se munir d’une carte CPS.

Parmi la foule, des jeunes comme des moins jeunes étaient présents ce samedi sous les chapiteaux. « On a eu de tout, des jeunes de 20 ans mais aussi des personnes d’un certain âge, c’est la preuve que cette campagne est un véritable succès. On peut dire que le message des autorités est bien passé », raconte Evelyne, bénévole de la Croix-Rouge.

« Agir collectivement pour reprendre une vie normale »

Les moins de 30 ans faisaient partie des nombreux patients accueillis ce samedi dans le centre de vaccination. Tous avaient des motifs différents : études en métropole, famille, raisons médicales. Une fois vaccinée, Juliette semblait soulagée. « Collectivement, c’est important de pouvoir agir si nous voulons un jour retrouver une vie normale ».

Vers une vaccination obligatoire ?

L’obligation de vaccination pour toute personne entrant ou sortant du territoire : c’est une des « pistes » évoquées par Édouard Fritch pour envisager la réouverture des frontières du fenua. Si rien n’est fait, le sujet fait forcément réagir. Pour Christelle, ce n’est qu’une question de temps. « Selon moi, le vaccin sera bientôt obligatoire pour voyager. Refuser ce vaccin, c’est ridicule ».

Pour l’heure, le vaccin reste une recommandation et demeure gratuit. À noter que les personnes ayant contracté le virus sont encouragées à attendre six mois avant d’envisager de se faire vacciner. Le chapiteau de vaccination de la Présidence rouvrira ses portes également ce dimanche de 8h à midi.