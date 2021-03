L’atoll de Reao reconnu comme site de ponte de tortues imbriquées

L’information a été confirmée vendredi dans un communiqué par la Direction de l’environnement. Il existe un site de ponte de tortues imbriquées en Polynésie française, sur l’atoll de Reao.

L’évènement est majeur pour la biodiversité polynésienne. C’est la première fois qu’un tel site est identifié au fenua. Une découverte confirmée par des analyses génétiques menées à la demande de la Diren sur des échantillons prélevés sur l’atoll de Reao, situé dans l’archipel des Tuamotu. Jusqu’à présent, seuls les sites de ponte des tortues vertes étaient répertoriés.

Les connaissances scientifiques sur les tortues marines restent limitées au fenua compte tenu de la dispersion des îles. Les études et le suivi des sites s’effectuent en étroite collaboration avec les associations de protection de l’environnement et surtout l’implication des populations locales. À Reao, c’est grâce à un partenariat avec l’association Clermont-Tonnerre que la Diren a pu établir le suivi d’un site de ponte exceptionnel.

Cinq espèces de tortues au fenua



Chaque année, la Diren forme des référents des espèces emblématiques dans les îles autres que Tahiti et Moorea, afin d’être au plus près du terrain pour mieux comprendre et suivre l’évolution de ces espèces très fragiles.

À noter que sur les sept espèces de tortues vivant dans les océans aujourd’hui, cinq espèces ont déjà été observées en Polynésie française : la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), la tortue luth (Dermochelys coriacea), la tortue caouanne (Caretta caretta) et la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea).