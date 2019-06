Le tavana de Faa’a et leader du Tavini huiraatira Oscar Temaru a-t-il utilisé des fonds publics, notamment ceux de la commune, pour diffuser les messages politiques de son parti tels que l’indépendance et la lutte anti-nucléaire sur les ondes de Radio Tefana ? Le premier magistrat de Faa’a explique qu’il « voulait communiquer avec la population sur la dangerosité du nucléaire » et que « le nucléaire et l’indépendance c’était tabu, et cela ne passait pas dans la presse ».

Convoqué au tribunal correctionnel pour « prise illégale d’intérêt par un élu public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance » dans l’affaire Te Reo o Tefana, le leader indépendantiste et maire de Faa’a Oscar Temaru a été appelé à la barre du tribunal, lors de la deuxième journée du procès mercredi.

Le président du tribunal Michel Bonifassi lui a tout d’abord demandé si, comme tout au long de l’enquête, il niait toujours les faits qui lui sont reprochés. Ce à quoi le tavana a répondu par l’affirmative.

« Une imprudence de fonction », selon le président du tribunal

Le président du tribunal a d’abord rappelé que Oscar Temaru avait été, entre 2004 et 2013 président du Pays, tavana de Faa’a et aussi leader du Tavini huiraatira. Et avant d’entrer dans le vif du sujet, il a fait quelques rappels juridiques concernant notamment la prise illégale d’intérêt pour, selon lui, « donner le ton ». Il explique que la prise illégale d’intérêt est constituée lorsqu’un élu « a trouvé un quelconque intérêt moral et / ou politique (…) indépendamment d’un gain personnel » que ce dernier aurait pu faire. Le président du tribunal correctionnel évoque même que cela pourrait relever d’une « imprudence de fonction ».

« Le nucléaire et l’indépendance étaient tabu » Oscar Temaru

Oscar Temaru a expliqué à la barre comment il en est venu à créer Radio Tefana. Il a déclaré qu’il « voulait communiquer avec la population sur la dangerosité du nucléaire (…) C’est surtout la santé de nos populations qui nous intéresse ». Il a aussi affirmé que tous les autres médias (radios, télés et presse écrite) avaient « le même objectif que le Haut-commissaire, c’est-à-dire que ce Pays reste français. Il n’y avait qu’une seule radio d’opposition, c’est Radio Tefana, cette petite voix ». Le maire de Faa’a a expliqué que « le nucléaire et l’indépendance étaient tabu, et cela ne passait pas dans la presse ». Il a aussi déclaré que « les essais nucléaires relèvent de la responsabilité de l’État. On n’est pas des animaux, c’est le rôle de l’État, et nous l’avons assumé ».

« Si tout le monde écoutait Radio Tefana ce pays serait indépendant » Oscar Temaru

Le président du tribunal a évoqué le fait, selon les auditions de plusieurs employés ou élus à la mairie de Faa’a, que Radio Tefana est « beaucoup engagée surtout sur le plan politique, c’est aussi un moyen d’action ». Le leader indépendantiste a tout simplement répondu que « si tout le monde écoutait Radio Tefana ce pays serait indépendant. C’est la seule radio qui dit la vérité sur la dangerosité des essais nucléaires ».

Et concernant la souveraineté, le président du Tavini a affirmé que « c’est inscrit dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de l’Homme, et dans la charte des Nations Unies que la France a ratifiées. Ce sont des missions qui incombent à la France. Aujourd’hui personne n’est capable de nous dire combien sont morts avec le nucléaire ».

Il a aussi affirmé que Radio Tefana « utilisait le temps imparti, c’est-à-dire 10 à 15 minutes lors du journal », pour parler de l’actualité du jour dont la politique. Il a aussi rajouté que 95% du programme de la radio concerne les informations communales ou locales. Et seulement 5% relève du programme politique où il est question de souveraineté et de combat anti-nucléaire. Oscar Temaru n’a eu de cesse de déclarer que Radio Tefana « sert l’intérêt général de Faa’a ». Il a d’ailleurs précisé que Radio Tefana était ouverte à toutes les tendances politiques du fenua. Et que la radio relève de l’intérêt public puisqu’elle diffuse le journal communal, des communiqués ou encore des spots pour la santé, la sécurité ou l’éducation.

« La majorité du peuple de Faa’a partage cette opinion d’indépendance (…), de lutte contre les essais nucléaires » Me Dubois

Me Dubois a affirmé que le combat anti-nucléaire et l’accession à l’indépendance défendus par Radio Tefana sont partagés par les administrés de Faa’a mais aussi « de par le monde ». Il considère que ces messages diffusés par Radio Tefana relèvent de « l’intérêt général dans la commune de Faa’a ».