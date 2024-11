Mondial 2026 – Qualifications : Tahiti domine Samoa (3-0)

Les Toa Aito ont remporté leur première victoire dans le tournoi de qualification pour la Coupe du monde de football 2026, ce jeudi contre les Samoa. Sous une pluie intense, et sur une pelouse devenue éponge, les Tahitiens ont fait la différence en seconde période, grâce à Eddy Kaspard, Benoît Mathon et Filou Tehau. Ils joueront leur place en demi-finale dimanche contre le Vanuatu (17 heures).

Pour espérer se qualifier à la Coupe du monde 2026, les Tahitiens doivent d’abord terminer parmi les deux premières nations de l’Océanie. Mal partis dans le tournoi qualificatif, après une défaite logique en octobre contre la Nouvelle-Zélande (3-0), les hommes de Samuel Garcia n’avaient pas le droit à l’erreur, ce jeudi contre Samoa. Sous une pluie diluvienne, et sur la pelouse détrempée de Hamilton, ils ont fait le travail, en dominant leurs adversaires 3-0, des réalisations inscrites en seconde période.

Eddy Kaspard était le premier à trouver la brèche, d’une tête smashée, avant que Benoît Mathon ne creuse l’écart cinq minutes plus tard, en reprenant un centre de Louis Gitton mal contrôlé par le gardien adverse. Le capitaine Filou Tehau parachevait le score en fin de rencontre, bien servi par Eddy Kaspard. « On avait pas le choix, il fallait jouer, à un moment on a été limite mais il fallait jouer, je suis fier des garçons, ils ont su rester concentrés », a réagi Samuel Garcia au micro de la FIFA.

Grâce à ce succès, les Tahitiens comptent 3 points dans le groupe B. Si la Nouvelle-Zélande l’emporte, comme attendu, contre le Vanuatu (ce jeudi soir), elle prendra une option très sérieuse sur la première place du groupe B. La seconde, qualificative pour les demi-finales, se jouera dimanche entre Tahitiens et Vanuatais (17 heures). Les Samoans, eux, sont éliminés.« On va bien se reposer, on va s’entraîner et on va regarder ce qu’on va faire dimanche. Mais pour le moment on va savourer cette victoire », a répondu le sélectionneur, à une question concernant son approche du match contre le Vanuatu.

Les demi-finales se disputeront en mars, à nouveau en Nouvelle-Zélande. En cas de qualification, Tahiti pourrait y retrouver la Nouvelle-Calédonie, bien partie pour décrocher la tête du groupe A. Seul le vainqueur final du tournoi océanien décrochera un ticket direct pour la Coupe du Monde. Son finaliste accèdera à un tournoi international de barrages.